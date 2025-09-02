Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto održao je u ponedjeljak sastanak s predstavnicima Konzorcija, na kojem su sumirane aktivnosti na realizaciji ukupno 17 zahtjeva. Ministar je ponovio da pitanje primjene šengenskih propisa - posebno ograničenog boravka vozača u EU - traži multisektorski i regionalni pristup.
U ostatku agende, Ministarstvo je do danas realiziralo 11 zahtjeva, dok je pet u fazi realizacije; zahtjevi koji se odnose na akcize, carinske režime i entitetske putarine nisu u nadležnosti Ministarstva komunikacija i prometa, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.
Ministar je kazao da je zajednička inicijativa za formiranje Odbora za olakšice u transportu srušena od strane SNSD ministara, uz javnu podršku koordinatora Konzorcija Logistika Velibora Peulića.
“Imali smo sastanak; suočen sa dokazima, gospodin Peulić je naprasno napustio razgovor”, rekao je ministar Forto.
“Ponudio sam rješenje: da u roku od 30 dana finaliziramo izmjene i dopune Pravilnika o licencama i Pravilnika o registraciji vozila, te da objavimo Pravilnik o CEMT dozvolama — elektronski CEMT stupa na snagu 1. januara 2026., a planirana objava je 1. oktobra 2025. Istovremeno pokrećemo analizu cijene ECMT ‘bijelog certifikata’ radi smanjenja troškova i inicijativu da se takse za CEMT smanje sa 500 KM na 100 KM. Na njima je da preuzmu odgovornost i urade svoj dio posla”, kazao je ministar Forto.
Govoreći o nadležnostima izvan MKT-a, ministar je poručio: Pozivam premijere entiteta da urade svoj dio - da podrže funkcionalan mehanizam koordinacije, uklone prepreke u svojim resorima i omoguće da dogovorena rješenja prorade na terenu.
Naglasio je i regionalni okvir i da je spreman pozvati ministre iz regiona da zajedno nastupe u Briselu, "iako ne možemo garantovati odluke EU, možemo pokazati jedinstvo i ozbiljnost“.
“Naravno da su moje sugestije bazične, ali samo tako javnost može razumjeti šta se dešava i ko u kojem dijelu sistema snosi odgovornost”, kazao je Forto.
Osvrćući se na politički kontekst, pozvao je "prevoznike koji podržavaju Milorada Dodika da, umjesto blokada koje štete svima, protestuju ispred sjedišta stranke koja je za BRICS, a protiv EU — pa neka tamo traže svoja prava".
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine ostaje otvoreno za dalju saradnju i koordinaciju s prevoznicima te je spremno, u okviru svojih nadležnosti, realizirati i druge inicijative koje će olakšati rad sektora, navodi se u saopćenju Ministarstva.