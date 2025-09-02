Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto održao je u ponedjeljak sastanak s predstavnicima Konzorcija, na kojem su sumirane aktivnosti na realizaciji ukupno 17 zahtjeva. Ministar je ponovio da pitanje primjene šengenskih propisa - posebno ograničenog boravka vozača u EU - traži multisektorski i regionalni pristup.

U ostatku agende, Ministarstvo je do danas realiziralo 11 zahtjeva, dok je pet u fazi realizacije; zahtjevi koji se odnose na akcize, carinske režime i entitetske putarine nisu u nadležnosti Ministarstva komunikacija i prometa, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

Ministar je kazao da je zajednička inicijativa za formiranje Odbora za olakšice u transportu srušena od strane SNSD ministara, uz javnu podršku koordinatora Konzorcija Logistika Velibora Peulića.

“Imali smo sastanak; suočen sa dokazima, gospodin Peulić je naprasno napustio razgovor”, rekao je ministar Forto.

“Ponudio sam rješenje: da u roku od 30 dana finaliziramo izmjene i dopune Pravilnika o licencama i Pravilnika o registraciji vozila, te da objavimo Pravilnik o CEMT dozvolama — elektronski CEMT stupa na snagu 1. januara 2026., a planirana objava je 1. oktobra 2025. Istovremeno pokrećemo analizu cijene ECMT ‘bijelog certifikata’ radi smanjenja troškova i inicijativu da se takse za CEMT smanje sa 500 KM na 100 KM. Na njima je da preuzmu odgovornost i urade svoj dio posla”, kazao je ministar Forto.