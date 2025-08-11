Kapetan Ahmet Volkan Ata, čiji je brod 29. jula potonuo kod otoka Pulau Yu u Maleziji, zbog loših vremenskih uvjeta, rekao je da je plivao gotovo 40 sati boreći se protiv morske struje kako bi preživio, sve dok ga nije spasio ribarski brod.

Ploveći prema Tajlandu, brod je zahvatila oluja i prevrnula ga, a kapetan broda Ata je za Anadolu opisao ove dramatične trenutke.

Nakon 14-mjesečne pripreme na Thursday Islandu u sjevernoj Australiji, krenuli su 28. aprila, a nakon Indonezije i Malezije planirali su s otoka Tiomon nastaviti prema Tajlandu.

Na putovanju su mu se pridružili prijatelji Ates Demiroren i Eser Demirkol.

Kobnog dana, 28. jula navečer, isplovili su s otoka Tioman, a prognoza je pokazivala da će vjetar rasti s 15-20 na 20-25 čvorova. Noć kasnije, kod Terengganua, pogodila ih je iznenadna oluja.

"Nažalost, nisam mogao spriječiti prevrtanje broda i potonuli smo. Sve se desilo naglo i brzo. Nisam imao vremena ni da se pripremim", rekao je Ata.

Opisujući kako je u posljednjem trenutku pokušao aktivirati čamac za spašavanje, ali se brod brzo potopio, Ata je prenio svoja iskustva:

"Posljednji put sam vidio Esera unutar broda. Bio je u šoku, nepomično me gledao. Iako sam mu rekao da tonemo, nije izašao. Sjećam se da je Ates skočio nakon što sam rekao 'tonemo'. Brod se potpuno potopio, a i ja sam počeo tonuti. Posegnuo sam da otkačim čamac za spašavanje, ali me je brod, dok je tonuo, povlačio sa sobom. Zatim sam i ja skočio. Posljednje čega se sjećam je da je Eser ostao unutra i nije izašao. Brod je vrlo brzo potonuo."

Bez povreda

Prve sate nakon noćnog pada u more opisao je riječima: "Mislim da nismo zadobili nikakve ozljede kad smo pali u vodu. Hvala Allahu." Iako su bili suočeni s jakom strujom i valovima, Ata je rekao da su plivali cijelu noć do jutra.

Naglasio je da se oluja smirila nakon nekoliko sati, ali je struja nastavila. "Plivali smo prema onom svjetlu na nebu koje smo mogli vidjeti", rekao je.