Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan i američki državni sekretar Marco Rubio u utorak su razgovarali o ishodima sastanka u Washingtonu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog te drugih evropskih lidera, saopćili su turski diplomatski izvori.

Tokom telefonskog razgovora, dvojica zvaničnika razmotrila su i rezultate susreta predsjednika Trumpa s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, održanog 15. augusta na Aljasci, naveli su isti izvori.

Razgovarali su o mogućim budućim koracima ka okončanju rata između Rusije i Ukrajine, pri čemu je Fidan izrazio spremnost Turkiye da pruži svaku vrstu podrške za postizanje pravednog i trajnog mira.

Dvojica zvaničnika složila su se da je potrebno zaustaviti ubijanje između dvije zaraćene strane, saopćio je glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott.