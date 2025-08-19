Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan i američki državni sekretar Marco Rubio u utorak su razgovarali o ishodima sastanka u Washingtonu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog te drugih evropskih lidera, saopćili su turski diplomatski izvori.
Tokom telefonskog razgovora, dvojica zvaničnika razmotrila su i rezultate susreta predsjednika Trumpa s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, održanog 15. augusta na Aljasci, naveli su isti izvori.
Razgovarali su o mogućim budućim koracima ka okončanju rata između Rusije i Ukrajine, pri čemu je Fidan izrazio spremnost Turkiye da pruži svaku vrstu podrške za postizanje pravednog i trajnog mira.
Dvojica zvaničnika složila su se da je potrebno zaustaviti ubijanje između dvije zaraćene strane, saopćio je glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott.
Razgovarali su i o tekućim pregovorima o prekidu vatre u Pojasu Gaze, gdje je Izrael od oktobra 2023. ubio više od 62.000 Palestinaca.
Naglašavajući da je potreban trajan prekid vatre bez odlaganja, Fidan je istakao važnost hitne i neometane isporuke humanitarne pomoći Gazi.
U vezi sa Sirijom, gdje je režim Baas partije okončan u decembru nakon 61 godine, dvojica ministara vanjskih poslova naglasila su značaj mira, jedinstva i teritorijalnog integriteta zemlje. Nova prelazna administracija, predvođena predsjednikom Ahmadom al-Sharaom, formirana je u januaru.
Razgovarano je i o više regionalnih pitanja, uključujući nedavni mirovni sporazum između Armenije i Azerbejdžana, postignut uz posredovanje SAD-a 8. augusta, te o iranskom nuklearnom programu, dodao je Pigott.