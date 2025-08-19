Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i generalni sekretar NATO-a Mark Rutte razgovarali su u utorak navečer o najnovijim dešavanjima u mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine, saopćila je Direkcija za komunikacije Turkiye.

U saopćenju se navodi da je Rutte telefonski kontaktirao Erdogana na povratku sa samita s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i liderima Evropske unije.

Erdogan i Rutte usaglasili su se o bliskoj koordinaciji i istakli ključnu ulogu Turkiye u mirovnom procesu za Ukrajinu, "kao jedne od najvažnijih članica NATO-a".