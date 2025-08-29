Njen život je bio daleko od običnog, obilježen izvanrednim žrtvama. Donirala je svoj bubreg kako bi spasila oca od patnje uzrokovane bolešću i poslala svog jedinog sina izvan Pojasa Gaze kako bi ga zaštitila od izraelskog napada koji već 23 mjeseca pustoši enklavu. Ubijena je dok je obavljala svoju dužnost izvještavanja istine.

Bila je to palestinska novinarka Mariam Abu Daqqa, koju je Izrael ubio zajedno s još četiri novinara 25. augusta dok su izvještavali o događajima u bolnici Nasser u Khan Younisu. U napadu je poginulo 22 Palestinca, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.

U šatoru u kojem sada živi raseljena porodica Abu Daqqa nakon što je njihov dom uništen u ranijim bombardiranjima, njen otac, Riyad Abu Daqqa, ispričao je kako se Mariam tajno podvrgnula medicinskim testovima kako bi donirala bubreg kada je patio od zatajenja bubrega.

“Moja kćerka Mariam nikada nije mislila na sebe, uvijek je mislila na nas“, rekao je u suzama.

“Kada sam bio bolestan, rekla mi je da je već uradila testove i insistirala je da donira svoj bubreg. U početku sam odbio, ali ona je rekla da joj je moj život važniji od njenog. Spasila me je i dala mi najveći dar. Danas je dio nje u mom tijelu. Ona je živa u mom srcu i u meni“, rekao je ožalošćeni otac.

- Posvećenost novinarstvu i porodici - Uprkos upozorenjima o opasnostima novinarstva, Mariam je slijedila svoj san da postane reporterka. Kasnije se udala i dobila sina Ghaitha, kojeg je silno voljela i na kraju poslala u Abu Dhabi kako bi osigurala njegovu sigurnost i budućnost.

Njena sestra Nada opisala ju je kao nježnu, voljenu od svih i posvećenu svom poslu.

Prisjetila se kako je Mariam požurila da dokumentuje posljedice prvog napada na bolnicu Nasser.

“Smiješila se i mahala prije nego što je udario drugi. Onda je nestala“, rekla je.