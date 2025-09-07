Najmanje 14 Palestinaca, uglavnom raseljenih osoba i djece, ubijeno je u izraelskim napadima na Gazu u nedjelju ujutro, prema navodima medicinskih izvora.

Lokalno medicinsko osoblje kazalo je za Anadolu da je dvoje djece ubijeno, a više osoba povrijeđeno kada su izraelski avioni bombardovali šatorsko sklonište za raseljene porodice u naselju al-Rimal na zapadu Gaze.

Još četiri Palestinca poginula su, a nekoliko je ranjeno u izraelskom napadu na stan u zgradi al-Ghazali u četvrti Sheikh Radwan, na sjeveru grada, naveli su izvori.

Osmero Palestinaca je ubijeno, a više ih je povrijeđeno kada je izraelska avijacija pogodila školu al-Farabi, koja je služila kao sklonište za raseljene u blizini stadiona al-Yarmouk u Gazi.

Gaza je posljednjih dana pod neprekidnim bombardovanjem, pri čemu su stambeni tornjevi višekratno gađani i sravnjeni sa zemljom.