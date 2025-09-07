RAT PROTIV GAZE
U novim izraelskim napadima na Gazu ubijeno 14 Palestinaca, većinom djece i raseljenih
Nastavljeno bombardovanje stambenih zgrada, škola i skloništa za raseljene.
Gaza je posljednjih dana pod neprekidnim bombardovanjem, pri čemu su stambeni tornjevi višekratno gađani i sravnjeni sa zemljom. / AA
7 Septembar 2025

Najmanje 14 Palestinaca, uglavnom raseljenih osoba i djece, ubijeno je u izraelskim napadima na Gazu u nedjelju ujutro, prema navodima medicinskih izvora.

Lokalno medicinsko osoblje kazalo je za Anadolu da je dvoje djece ubijeno, a više osoba povrijeđeno kada su izraelski avioni bombardovali šatorsko sklonište za raseljene porodice u naselju al-Rimal na zapadu Gaze.

Još četiri Palestinca poginula su, a nekoliko je ranjeno u izraelskom napadu na stan u zgradi al-Ghazali u četvrti Sheikh Radwan, na sjeveru grada, naveli su izvori.

Osmero Palestinaca je ubijeno, a više ih je povrijeđeno kada je izraelska avijacija pogodila školu al-Farabi, koja je služila kao sklonište za raseljene u blizini stadiona al-Yarmouk u Gazi.

Gaza je posljednjih dana pod neprekidnim bombardovanjem, pri čemu su stambeni tornjevi višekratno gađani i sravnjeni sa zemljom.

Izraelska vojska je intenzivirala ofanzivu širom grada, gdje stotine hiljada raseljenih Palestinaca traže utočište nakon što su protjerani iz svojih domova u sjevernom i istočnom dijelu Gaze.

Izraelski genocidni rat u Gazi u petak je ušao u 700. dan, a broj ubijenih Palestinaca premašio je 64.300. Vojna kampanja razorila je enklavu, koja se suočava s glađu.

Međunarodni krivični sud je prošlog novembra izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se suočava i s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

