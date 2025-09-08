Najmanje 64.522 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, dok je još šest osoba umrlo od gladi u enklavi, saopćilo je u ponedjeljak Ministarstvo zdravstva.

U saopštenju Ministarstva navodi se da je 67 tijela dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, dok je 320 osoba povrijeđeno, čime je broj povrijeđenih u izraelskom napadu porastao na 163.096.

"Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na cestama jer spasioci ne mogu doći do njih", dodaje se.

Ministarstvo je također napomenulo da je 14 Palestinaca ubijeno, a više od 85 povrijeđeno u vatri izraelske vojske dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć u posljednja 24 sata, čime je ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao na 2.430, a preko 17.794 ranjenih od 27. maja.

Ministarstvo je saopćilo da je još šest Palestinaca, uključujući dvoje djece, umrlo od pothranjenosti i gladi u posljednja 24 sata. Ovim se broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu od oktobra 2023. godine popeo na 393 osobe, uključujući 140 djece.