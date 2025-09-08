Najmanje 64.522 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, dok je još šest osoba umrlo od gladi u enklavi, saopćilo je u ponedjeljak Ministarstvo zdravstva.
U saopštenju Ministarstva navodi se da je 67 tijela dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, dok je 320 osoba povrijeđeno, čime je broj povrijeđenih u izraelskom napadu porastao na 163.096.
"Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na cestama jer spasioci ne mogu doći do njih", dodaje se.
Ministarstvo je također napomenulo da je 14 Palestinaca ubijeno, a više od 85 povrijeđeno u vatri izraelske vojske dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć u posljednja 24 sata, čime je ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao na 2.430, a preko 17.794 ranjenih od 27. maja.
Ministarstvo je saopćilo da je još šest Palestinaca, uključujući dvoje djece, umrlo od pothranjenosti i gladi u posljednja 24 sata. Ovim se broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu od oktobra 2023. godine popeo na 393 osobe, uključujući 140 djece.
Prema ministarstvu, 115 smrtnih slučajeva, od kojih je 25 djece, dogodilo se nakon što je sistem za praćenje gladi, Integrirana klasifikacija faza sigurnosti hrane (IPC), koji podržavaju Ujedinjene nacije, prošlog mjeseca formalno proglasio Gazu zonom gladi.
Od 2. marta, izraelske vlasti su potpuno zatvorile sve granične prijelaze u Gazi, gurajući 2,4 miliona stanovnika te teritorije u glad.
Izraelska vojska je nastavila napade na Pojas Gaze 18. marta i od tada je ubila 11.976 ljudi i ranila 51.055 drugih, prekršivši sporazum o primirju i razmjeni zarobljenika koji je stupio na snagu u januaru.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud je izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.