Izraelska vojska je ubila najmanje 25 civila i ranila više ljudi u jutrošnjim napadima na Pojas Gaze, prema riječima medicinara.
Medicinski izvor rekao je za Anadolu da su tri osobe ubijene u izraelskom napadu na dvije kuće u naselju Sheikh Radwan u gradu Gazi, dok su još tri osobe izgubile život nakon što je dron pogodio njihov šator u istom području.
Na sjeveru grada Gaze, izraelski borbeni avioni pogodili su kuću palestinske porodice u ulici Al-Yarmouk, što je rezultiralo smrću pet civila.
Još četiri osobe su ubijene u napadu koji je ciljao šator u kojem su se nalazili raseljeni Palestinci na zapadu grada.
Izraelski helikopter je ciljao stambenu jedinicu u naselju Al-Rimal, ubivši dvoje braće i sestara. Prijavljen je i niz povreda u sličnom napadu na stambenu zgradu u centru grada Gaze.
U međuvremenu, izraelska vojska je nastavila dizati u zrak kuće i zgrade koristeći robotske zamke u blizini jezera Sheikh Radwan na sjeveru Gaze, što se poklopilo sa zračnim napadima na to područje, dok su izraelski kvadkopteri bacali eksplozivne bombe na krovove civilnih kuća, izazivajući paniku među stanovnicima.
Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je 8. augusta plan premijera Benjamina Netanyahua za postepeno ponovno zauzimanje Pojasa Gaze, počevši od grada Gaze. Plan uključuje raseljavanje oko milion Palestinaca prema jugu, okruživanje grada i njegovu okupaciju nakon intenzivnih napada.
U centralnom dijelu Pojasa Gaze, pet osoba je ubijeno, a 22 povrijeđeno kada je izraelska vojska granatirala civile u izbjegličkom kampu Nuseirat.
Tri osobe, uključujući brata i sestru, također su ubijene, a sedam drugih je ranjeno u izraelskom napadu na šatore u izbjegličkom kampu u području Al-Mawasi u Khan Younisu, na jugu Pojasa Gaze. Vojska je u subotu tvrdila da je Al-Mawasi proglasila humanitarnom zonom, pozivajući stanovnike grada Gaze da se evakuišu u to područje.
Izrael je ubio više od 64.000 Palestinaca u brutalnoj ofanzivi u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.