Izraelska vojska je ubila najmanje 25 civila i ranila više ljudi u jutrošnjim napadima na Pojas Gaze, prema riječima medicinara.

Medicinski izvor rekao je za Anadolu da su tri osobe ubijene u izraelskom napadu na dvije kuće u naselju Sheikh Radwan u gradu Gazi, dok su još tri osobe izgubile život nakon što je dron pogodio njihov šator u istom području.

Na sjeveru grada Gaze, izraelski borbeni avioni pogodili su kuću palestinske porodice u ulici Al-Yarmouk, što je rezultiralo smrću pet civila.

Još četiri osobe su ubijene u napadu koji je ciljao šator u kojem su se nalazili raseljeni Palestinci na zapadu grada.

Izraelski helikopter je ciljao stambenu jedinicu u naselju Al-Rimal, ubivši dvoje braće i sestara. Prijavljen je i niz povreda u sličnom napadu na stambenu zgradu u centru grada Gaze.

U međuvremenu, izraelska vojska je nastavila dizati u zrak kuće i zgrade koristeći robotske zamke u blizini jezera Sheikh Radwan na sjeveru Gaze, što se poklopilo sa zračnim napadima na to područje, dok su izraelski kvadkopteri bacali eksplozivne bombe na krovove civilnih kuća, izazivajući paniku među stanovnicima.