RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
Izraelske snage privele 10 Palestinaca i uništile 30 prodavnica u racijama na Zapadnoj obali
Ilegalni izraelski doseljenici napali su palestinsko selo, ranili jednog stanovnika i oštetili imovinu, kazali su lokalni izvori.
Izraelske snage privele 10 Palestinaca i uništile 30 prodavnica u racijama na Zapadnoj obali
Na jugu Zapadne obale, izraelske snage su privele pet osoba, uključujući jednu ženu, u vojnoj raciji u Hebronu i dvije druge u Betlehemu. / AP
8 Septembar 2025

Izraelske vojne snage privele su najmanje 10 Palestinaca i uništile 30 prodavnica u vojnim racijama na okupiranoj Zapadnoj obali u ponedjeljak, javili su lokalni mediji.

Državna novinska agencija Wafa, pozivajući se na lokalne izvore, objavila je da su izraelske snage, uz podršku buldožera, u zoru upale na pijacu u gradu Beita u Nablusu na sjeveru Zapadne obale i sravnile sa zemljom 30 prodavnica.

Svjedoci su za Anadolu rekli da je rušenje uzrokovalo velike finansijske gubitke, procijenjene na stotine hiljada šekela.

Pijaca, poznata kao Beita Hisbah, glavna je pijaca za stanovnike sjeverne i centralne Zapadne obale i zapošljava skoro 400 radnika.

Ilegalni izraelski doseljenici su izvršili raciju u selu na jugu Nablusa i napali stanovnike, ranivši jednog Palestinca i oštetivši imovinu, rekli su lokalni izvori.

Na jugu Zapadne obale, izraelske snage su privele pet osoba, uključujući jednu ženu, u vojnoj raciji u Hebronu i dvije druge u Betlehemu.

Preporučeno

Mladi Palestinac je također uhapšen u Ramallahu, u centralnoj Zapadnoj obali, nakon što su izraelske snage izvršile raciju i pretresle njegov dom.

Na sjeveru, izraelska vojska je privela još dvije osobe iz gradova Qalqilya i Tubas.

Izrael trenutno drži oko 10.800 Palestinaca u zatvorima, uključujući oko 450 maloljetnika, 50 žena i 3.629 administrativnih pritvorenika, prema službenim palestinskim podacima. Ovi brojevi isključuju hiljade slučajeva prisilnog nestanka pritvorenika iz Gaze.

Najmanje 1.016 Palestinaca je ubijeno, a više od 7.000 povrijeđeno na Zapadnoj obali od strane izraelskih snaga i ilegalnih doseljenika od oktobra 2023. godine, prema podacima palestinskog Ministarstva zdravstva.

U značajnom mišljenju prošlog jula, Međunarodni sud pravde proglasio je izraelsku okupaciju palestinske teritorije nezakonitom, zahtijevajući evakuaciju svih naselja na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us