Izraelske vojne snage privele su najmanje 10 Palestinaca i uništile 30 prodavnica u vojnim racijama na okupiranoj Zapadnoj obali u ponedjeljak, javili su lokalni mediji.
Državna novinska agencija Wafa, pozivajući se na lokalne izvore, objavila je da su izraelske snage, uz podršku buldožera, u zoru upale na pijacu u gradu Beita u Nablusu na sjeveru Zapadne obale i sravnile sa zemljom 30 prodavnica.
Svjedoci su za Anadolu rekli da je rušenje uzrokovalo velike finansijske gubitke, procijenjene na stotine hiljada šekela.
Pijaca, poznata kao Beita Hisbah, glavna je pijaca za stanovnike sjeverne i centralne Zapadne obale i zapošljava skoro 400 radnika.
Ilegalni izraelski doseljenici su izvršili raciju u selu na jugu Nablusa i napali stanovnike, ranivši jednog Palestinca i oštetivši imovinu, rekli su lokalni izvori.
Na jugu Zapadne obale, izraelske snage su privele pet osoba, uključujući jednu ženu, u vojnoj raciji u Hebronu i dvije druge u Betlehemu.
Mladi Palestinac je također uhapšen u Ramallahu, u centralnoj Zapadnoj obali, nakon što su izraelske snage izvršile raciju i pretresle njegov dom.
Na sjeveru, izraelska vojska je privela još dvije osobe iz gradova Qalqilya i Tubas.
Izrael trenutno drži oko 10.800 Palestinaca u zatvorima, uključujući oko 450 maloljetnika, 50 žena i 3.629 administrativnih pritvorenika, prema službenim palestinskim podacima. Ovi brojevi isključuju hiljade slučajeva prisilnog nestanka pritvorenika iz Gaze.
Najmanje 1.016 Palestinaca je ubijeno, a više od 7.000 povrijeđeno na Zapadnoj obali od strane izraelskih snaga i ilegalnih doseljenika od oktobra 2023. godine, prema podacima palestinskog Ministarstva zdravstva.
U značajnom mišljenju prošlog jula, Međunarodni sud pravde proglasio je izraelsku okupaciju palestinske teritorije nezakonitom, zahtijevajući evakuaciju svih naselja na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu.