Izraelske vojne snage privele su najmanje 10 Palestinaca i uništile 30 prodavnica u vojnim racijama na okupiranoj Zapadnoj obali u ponedjeljak, javili su lokalni mediji.

Državna novinska agencija Wafa, pozivajući se na lokalne izvore, objavila je da su izraelske snage, uz podršku buldožera, u zoru upale na pijacu u gradu Beita u Nablusu na sjeveru Zapadne obale i sravnile sa zemljom 30 prodavnica.

Svjedoci su za Anadolu rekli da je rušenje uzrokovalo velike finansijske gubitke, procijenjene na stotine hiljada šekela.

Pijaca, poznata kao Beita Hisbah, glavna je pijaca za stanovnike sjeverne i centralne Zapadne obale i zapošljava skoro 400 radnika.

Ilegalni izraelski doseljenici su izvršili raciju u selu na jugu Nablusa i napali stanovnike, ranivši jednog Palestinca i oštetivši imovinu, rekli su lokalni izvori.

Na jugu Zapadne obale, izraelske snage su privele pet osoba, uključujući jednu ženu, u vojnoj raciji u Hebronu i dvije druge u Betlehemu.