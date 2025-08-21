Izraelski premijer Benjamin Netanyahu saopćio je u srijedu kasno navečer da je naredio ubrzanu okupaciju Gaze, ignorišući posrednike koji već više od 48 sati čekaju odgovor Tel Aviva na prijedlog primirja.
U objavi na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, Netanyahuov ured je naveo da je, prije odobravanja planova za okupaciju Gaze, naložio skraćenje vremenskih rokova za preuzimanje kontrole nad posljednjim terorističkim uporištima i porazom Hamasa.
Ranije u srijedu, izraelska vojska počela je slati pozive za mobilizaciju 60.000 rezervista nakon što je ministar odbrane Israel Katz odobrio planove za okupaciju Gaze u okviru operacije "Gideonove kočije 2".
Vojska je 16. maja pokrenula operaciju protiv Palestinaca u Pojasu Gaze pod imenom "Gideonove kočije".
Bivši izraelski političari i vojni zvaničnici priznali su da operacija nije uspjela ostvariti glavne ciljeve, poraz Hamasa i oslobađanje svih talaca.
Ipak, vojska je tvrdila da je preuzela kontrolu nad 75 posto Pojasa Gaze.
Izraelski dnevnik "Yedioth Ahronoth" izvijestio je da će Izraelski sigurnosni kabinet u četvrtak održati sastanak kako bi odobrio planove vojske za okupaciju Gaze.
"U međuvremenu, iza kulisa se nastavljaju pregovori o razmjeni talaca (Izraelaca u Gazi). Netanyahu je manje naklonjen djelimičnom dogovoru na koji je Hamas pristao, ali vrata za to nisu potpuno zatvorena", navodi se u izvještaju.
"S Netanyahuove tačke gledišta, okupacija Gaze mogla bi poslužiti kao značajan pritisak na Hamas da pristane na sveobuhvatan dogovor po uslovima Izraela: razoružanje Hamasa, izgon njegovih lidera i isključenje pokreta iz buduće vlasti."
Prema Izraelskom Kanalu 14, vojska već djeluje na periferiji Gaze u četvrti Zeitoun, a od utorka navečer i u Jabaliji na sjeveru Gaze, u okviru pripremnih operacija prije velike ofanzive.
Kanali navode da će vojska ponovo rasporediti 98. diviziju u pojas Gaze, ukupno pet divizija u okviru operacije.
Sastanak Sigurnosnog kabineta u četvrtak odlučit će hoće li se nastaviti pregovori o razmjeni talaca ili pokrenuti punopravna vojna operacija za okupaciju Gaze.
Netanyahuove izjave i pripreme vojske dolaze dok posrednici Egipat, Katar i SAD nastavljaju napore za posredovanje u primirju i razmjeni zatvorenika nakon što je Hamas u ponedjeljak prihvatio novi prijedlog, na koji Izrael čeka odgovor već više od 48 sati.
Prijedlog predviđa put ka sveobuhvatnom sporazumu za okončanje rata, uz prethodno 60-dnevno prekidanje neprijateljstava tokom kojeg bi se razmijenili neki zatvorenici, a izraelske snage bi se prerasporedile u Pojasu Gaze uz povećanu humanitarnu pomoć.
Međutim, Netanyahu je u utorak izjavio da "politika Izraela nije promijenjena i da traži oslobađanje svih 50 otetih".
Od oktobra 2023. Izrael je ubio više od 62.100 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala pojas, koji se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se takođe suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u pojasu Gaze.