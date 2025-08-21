Izraelski premijer Benjamin Netanyahu saopćio je u srijedu kasno navečer da je naredio ubrzanu okupaciju Gaze, ignorišući posrednike koji već više od 48 sati čekaju odgovor Tel Aviva na prijedlog primirja.

U objavi na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, Netanyahuov ured je naveo da je, prije odobravanja planova za okupaciju Gaze, naložio skraćenje vremenskih rokova za preuzimanje kontrole nad posljednjim terorističkim uporištima i porazom Hamasa.

Ranije u srijedu, izraelska vojska počela je slati pozive za mobilizaciju 60.000 rezervista nakon što je ministar odbrane Israel Katz odobrio planove za okupaciju Gaze u okviru operacije "Gideonove kočije 2".



Vojska je 16. maja pokrenula operaciju protiv Palestinaca u Pojasu Gaze pod imenom "Gideonove kočije".

Bivši izraelski političari i vojni zvaničnici priznali su da operacija nije uspjela ostvariti glavne ciljeve, poraz Hamasa i oslobađanje svih talaca.

Ipak, vojska je tvrdila da je preuzela kontrolu nad 75 posto Pojasa Gaze.

Izraelski dnevnik "Yedioth Ahronoth" izvijestio je da će Izraelski sigurnosni kabinet u četvrtak održati sastanak kako bi odobrio planove vojske za okupaciju Gaze.

"U međuvremenu, iza kulisa se nastavljaju pregovori o razmjeni talaca (Izraelaca u Gazi). Netanyahu je manje naklonjen djelimičnom dogovoru na koji je Hamas pristao, ali vrata za to nisu potpuno zatvorena", navodi se u izvještaju.

"S Netanyahuove tačke gledišta, okupacija Gaze mogla bi poslužiti kao značajan pritisak na Hamas da pristane na sveobuhvatan dogovor po uslovima Izraela: razoružanje Hamasa, izgon njegovih lidera i isključenje pokreta iz buduće vlasti."

Prema Izraelskom Kanalu 14, vojska već djeluje na periferiji Gaze u četvrti Zeitoun, a od utorka navečer i u Jabaliji na sjeveru Gaze, u okviru pripremnih operacija prije velike ofanzive.