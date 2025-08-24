Konačno odobrenje Izraela za projekt naselja E1 predstavlja prekretnicu. Decenijama su uzastopne izraelske vlade izbjegavale da krenu naprijed s ovim planom upravo zbog njegovih dalekosežnih posljedica.

Sada, dajući zeleno svjetlo za više od 3.400 stambenih jedinica između Ma’ale Adumima i Istočnog Jerusalema, Izrael je jasno pokazao svoje namjere: ne samo da učvrsti okupaciju, nego i da izbriše samu mogućnost palestinske države.

Međunarodna zajednica je odavno prepoznala značaj projekta E1. Američki, evropski, pa čak i izraelski zvaničnici nekada su upozoravali da bi izgradnja na tom području onemogućila postojanje održive palestinske države.

Razlog je jednostavan: projekat bi odsjekao Istočni Jerusalem od ostatka okupirane Zapadne obale i podijelio teritoriju na sjeverni i južni dio. Bez teritorijalnog kontinuiteta, dvodržavno rješenje postaje geografski neizvodivo.

Zato je izjava izraelskog ministra finansija Bezalela Smotricha bila tako otvorena: „Palestinska država se briše sa stola, ne sloganima nego djelima.“

Ovo nije puka retorička figura. Ovo je zvanično napuštanje mirovnog procesa.

Izrael otvoreno proglašava ono što je odavno bilo očigledno u praksi – da nema namjeru dozvoliti palestinski suverenitet.

Dvije države, jedna iluzija

Decenijama su zapadne vlade isticale dvodržavno rješenje kao jedini održivi okvir za mir. E1 sada razotkriva tu predstavu kao fikciju. Namjernim presijecanjem palestinskih zajednica, Izrael ne samo da širi naselja, nego i čini palestinsku državnost strukturno nemogućom.

Uzastopne američke administracije, od Clintona do Obame, protivile su se projektu E1 upravo iz tog razloga. Evropska unija ga je dugo opisivala kao „crvenu liniju“. Ipak, Izrael je tu liniju sada prešao bez ikakvih posljedica.

Ovoga puta iz Sjedinjenih Država nije stigao nikakav brz komentar. No, smjer kretanja jasan je već godinama: kada je izraelski Army Radio pitao administraciju Donalda Trumpa o stavu prema E1, ambasador Mike Huckabee je odgovorio bez okolišanja: „Treba li doći do masovnog razvoja u E1 odluka je koju treba donijeti izraelska vlada. Mi ne bismo pokušavali ocjenjivati dobro ili loše u tome.“

Ako svjetski lideri nastave ponavljati mantru o dvodržavnom rješenju, a ništa ne poduzmu protiv E1, neće samo obmanjivati sebe – bit će saučesnici u zatrpavanju posljednjih ostataka te vizije.

Novi val raseljavanja

Ljudski utjecaj je jednako očigledan. Iza diplomatskog žargona o „održivosti“ i „kontinuitetu“, E1 će razoriti živote Palestinaca na terenu.

Područje predviđeno za izgradnju nije prazno zemljište; obuhvata palestinska sela i beduinske zajednice, poput Khan al-Ahmara, koje su odavno pod prijetnjom rušenja.

Te zajednice suočene su s izgledima za prisilno raseljavanje. Projekat će oduzimati zemlju, rušiti kuće i dodatno oduzimati pristup poljoprivrednim izvorima egzistencije.

Također će pojačati već ionako gušeću izraelsku kontrolu nad kretanjem Palestinaca. Učvršćivanjem blokova naselja oko Jerusalema i širom centralne Zapadne obale, E1 će putovanje između sjevernog i južnog dijela teritorije učiniti još težim – a moguće i potpuno zabranjenim osim uz posebne dozvole, što bi ponovilo podjelu između Gaze i okupirane Zapadne obale.