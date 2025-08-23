Vučićev poziv uslijedio je nakon ustrajnih prosvjeda potaknutih pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na tek obnovljenom novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenoga prošle godine.

Prosvjednici, koji su očito uzdrmali Vučićevu vlast, državni vrh smatraju odgovornim za korupciju, politički utjecaj i pritiske na institucije, pristranu i selektivnu primjenu prava i zakona.

Posljednji u nizu zahtjeva - raspisivanje prijevremenih parlamentrnih izbora, popraćen je novim valom prosvjeda s kojih su uslijedile dodatne optužbe - da vlast koristi neprikriveno i brutalno nasilje protiv prosvjednika i političkih suparnika, pokušava ih zastrašiti i osujetiti represijom i ograničavanjem medijskih sloboda, prenosi Hina.

Vučić, koji je ranije tvrdio kakao je uvijek spreman za izbore, sada ih ne pokazuje namjeru raspisati, a u petak je ponudio dijalog ustvrdivši kako je "veoma važno da saslušamo jedni druge" i da je "od presudne važnosti obnoviti dijalog u našoj Srbiji".

Vučić je u videosnimci iz svog ureda istaknuo kako je spreman za razgovor, nudeći debatu "na svim televizijama i portalima" s legitimnim predstavnicima "studentsko-blokaderskog pokreta" kojeg se u njemu naklonjenim medijima već mjesecima nazivaju "obojenom revolucijom", a prosvjednike "teroristima", "fašistima", "ustašama", "srbomrscima", "huliganima", "zgubidanima".

"Predsjednik nas je pozvao na javnu debatu jer očigledno da nema odgovor na narodni bunt pa bi sad i razgovarao s nama koje mjesecima naziva teroristima. O vizijama i programima za budućnost razgovarat ćemo u predizbornoj kampanji kad raspiše izbore", poručili su na društvenim mrežama studenti u blokadi.

Studenti su ranije najavili da prirpemaju svoju listu s 250 kandidata, koliko je i zastupničkih mandata u parlamentu, ali se o imenima ljudi kojima će dati povjerenje zasad samo nagađa.

"Netko se sjetio dijaloga i debate poslije 13 godina?", jedna je od studentskih poruka u kojoj se aludira na vlast Vučićeve Srpske napredne stranke od 2012. godine

"Što nas zoveš kad imamo pet posto, što te briga za nas", poručili su studenti ironično komentirajući Vučićeve tvrdnje da je u javnosti pala potpora prosvjedima i studentskom pokretu.



Vučićev prijedlog salvom oštrih komentara dočekala je i oporba, optužujući šefa države da njegov poziv na dijalog "nije iskren", već "pokušaj obmane javnosti i kupnje vremena" i "prikrivanja brutalnosti i korupcije" te "pokušaj kontrole štete".

"Glumiš silu kad hapsiš, prijetiš i batinaš, a kad vidiš da te se nitko ne plaši, glumiš mirotvorca. Kukavica, a ne lider", jedna je od poruka iz oporbenog bloka.

U Vučićevu obranu promptno je stala predsjednica Skupštine Srbije i nekadašnja premijerka Ana Brnabić ocijenivši poruke studenata kao "nevjerojatnu histeriju" kojom su "odmah odbili priliku predstaviti svoje ideje i viziju za budućnost Srbije".

Brnabić je na platformi X ustvrdila da oni "nemaju ljude koji bi ga (Vučića) mogli pobjediti u dijalogu, zato što nemaju plan i program i zato što im je jedina vizija za budućnost Srbije – nasilje".