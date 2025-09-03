Najmanje 13 osoba ubijeno je u novim napadima izraelske vojske, dok je još šest osoba umrlo od gladi u Pojasu Gaze koji je opustošen glađu, saopćili su u srijedu ljekari i Ministarstvo zdravstva u palestinskoj enklavi.

Medicinski izvori su rekli za Anadolu da je pet osoba, uključujući trudnicu i njeno nerođeno dijete, ubijeno u izraelskom napadu na stambenu zgradu u zapadnom dijelu grada Gaze.

Još jedna kuća je pogođena u centru grada Gaze, što je rezultiralo smrću tri osobe, dodali su.

Izraelske snage su također gađale šatore u kojima su se nalazili raseljeni civili u blizini Specijalističke bolnice Ranteesi u naselju Nasr u istom gradu.

Ima povrijeđenih, među kojima su i oni u teškom stanju.

Izraelski ratni avioni pogodili su stambenu zgradu u naselju Nasr, ranivši nekoliko drugih.

U međuvremenu, izraelska vojska je nastavila detonirati kuće u naselju Sheikh Radwan u gradu Gazi, u okviru plana okupacije.

Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je 8. augusta plan premijera Benjamina Netanyahua da postepeno ponovo okupira Pojas Gaze, počevši od grada Gaze.