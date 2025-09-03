Najmanje 13 osoba ubijeno je u novim napadima izraelske vojske, dok je još šest osoba umrlo od gladi u Pojasu Gaze koji je opustošen glađu, saopćili su u srijedu ljekari i Ministarstvo zdravstva u palestinskoj enklavi.
Medicinski izvori su rekli za Anadolu da je pet osoba, uključujući trudnicu i njeno nerođeno dijete, ubijeno u izraelskom napadu na stambenu zgradu u zapadnom dijelu grada Gaze.
Još jedna kuća je pogođena u centru grada Gaze, što je rezultiralo smrću tri osobe, dodali su.
Izraelske snage su također gađale šatore u kojima su se nalazili raseljeni civili u blizini Specijalističke bolnice Ranteesi u naselju Nasr u istom gradu.
Ima povrijeđenih, među kojima su i oni u teškom stanju.
Izraelski ratni avioni pogodili su stambenu zgradu u naselju Nasr, ranivši nekoliko drugih.
U međuvremenu, izraelska vojska je nastavila detonirati kuće u naselju Sheikh Radwan u gradu Gazi, u okviru plana okupacije.
Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je 8. augusta plan premijera Benjamina Netanyahua da postepeno ponovo okupira Pojas Gaze, počevši od grada Gaze.
Izraelski kvadkopterski dronovi bacali su zapaljive bombe na šatore s raseljenim osobama i štandove na tržnici Sheikh Radwan što je izazvalo požare. Izraelske snage granatirale su naselja Zeitoun i Sabra u istom gradu, rekli su svjedoci.
U centralnom Pojasu Gaze, petero Palestinaca je ubijeno, a petero je ranjeno u napadima dronovima na izbjeglički kamp Nuseirat.
U saopćenju, Ministarstvo zdravstva Gaze navodi da je šest osoba, uključujući jedno dijete, umrlo od gladi i teške pothranjenosti u posljednja 24 sata u Pojasu Gaze, čime je broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu porastao na 367, uključujući 131 dijete.
Ministarstvo je saopćilo da se 89 smrtnih slučajeva, od kojih je 16 djece, zabilježeno nakon što je UN-ov sistem za praćenje gladi, Integrisana klasifikacija faza sigurnosti hrane (IPC), prošlog mjeseca formalno proglasio Gazu zonom gladi.
Izrael je ubio više od 63.500 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.
U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.