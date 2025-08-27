Belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prevot u srijedu je predstavio memorandum u kojem se navodi deset mogućih mjera protiv Izraela, uključujući sankcije, ograničenja tranzita oružja i brzo priznavanje palestinske državnosti.

Dokument od 25 stranica, koji su vidjeli lokalni mediji, podnesen je Kabinetu i naglašava međunarodne obaveze Belgije prema Konvenciji o genocidu.

"To znači da se sva sredstva koja su nam na raspolaganju moraju koristiti za sprečavanje genocida", rekao je Prevot, prema belgijskoj novinskoj agenciji VRT.

Predložene mjere uključuju zabranu uvoza robe i usluga iz izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama, sankcije protiv ilegalnih izraelskih doseljenika i organizacija doseljenika te zabranu ulaska za visoke izraelske zvaničnike, uključujući ministra odbrane Israela Katza.

Memorandum također predlaže mjere protiv belgijskih državljana koji žive u ilegalnim naseljima, uključujući prekid konzularnih usluga za oko 800 Belgijanaca i uskraćivanje viza za dugoročni boravak.

Prevot je dalje predložio da tužioci pokrenu postupke protiv Belgijanaca umiješanih u teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava ili terorizam u Izraelu i okupiranim teritorijama.

Također je pozvao na pooštravanje zakonodavstva kako bi se blokirali preleti aviona koji prevoze oružje prema Izraelu.

Iako Belgija ne snabdijeva direktno oružjem izraelsku vojsku, raniji slučajevi - uključujući pošiljke municije i dijelova za F-35 preko aerodroma u Liegeu, izazvali su istragu. Kraljevski dekret o zabrani takvih letova priprema se u koordinaciji s ministrom transporta Jean-Lucom Cruckeom.