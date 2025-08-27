SVIJET
Belgijski ministar vanjskih poslova pozvao na sankcije Izraelu i brzo priznanje Palestine
Sva sredstva koja su nam na raspolaganju moraju se iskoristiti da se spriječi genocid, kazao je Prevot.
Dokument od 25 stranica, koji su vidjeli lokalni mediji, podnesen je Kabinetu i naglašava međunarodne obaveze Belgije prema Konvenciji o genocidu. / AA
27 August 2025

Belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prevot u srijedu je predstavio memorandum u kojem se navodi deset mogućih mjera protiv Izraela, uključujući sankcije, ograničenja tranzita oružja i brzo priznavanje palestinske državnosti.

Dokument od 25 stranica, koji su vidjeli lokalni mediji, podnesen je Kabinetu i naglašava međunarodne obaveze Belgije prema Konvenciji o genocidu.

"To znači da se sva sredstva koja su nam na raspolaganju moraju koristiti za sprečavanje genocida", rekao je Prevot, prema belgijskoj novinskoj agenciji VRT.

Predložene mjere uključuju zabranu uvoza robe i usluga iz izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama, sankcije protiv ilegalnih izraelskih doseljenika i organizacija doseljenika te zabranu ulaska za visoke izraelske zvaničnike, uključujući ministra odbrane Israela Katza.

Memorandum također predlaže mjere protiv belgijskih državljana koji žive u ilegalnim naseljima, uključujući prekid konzularnih usluga za oko 800 Belgijanaca i uskraćivanje viza za dugoročni boravak.

Prevot je dalje predložio da tužioci pokrenu postupke protiv Belgijanaca umiješanih u teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava ili terorizam u Izraelu i okupiranim teritorijama.

Također je pozvao na pooštravanje zakonodavstva kako bi se blokirali preleti aviona koji prevoze oružje prema Izraelu.

Iako Belgija ne snabdijeva direktno oružjem izraelsku vojsku, raniji slučajevi - uključujući pošiljke municije i dijelova za F-35 preko aerodroma u Liegeu, izazvali su istragu. Kraljevski dekret o zabrani takvih letova priprema se u koordinaciji s ministrom transporta Jean-Lucom Cruckeom.

Prevot je također pozvao na smanjenje vojne ovisnosti Belgije o Izraelu okončanjem ugovora za opremu, rezervne dijelove i održavanje. Napomenuo je da je od početka rata u Gazi belgijska vojska kupila 100 tona municije od izraelske firme.

Prevot je također insistirao na trenutnom priznanju Palestine.

"Priznanje je danas hitno potrebno. Čekanje na pravi trenutak i na ispunjenje svih uvjeta za takvo priznanje nije dovoljno", rekao je.

Očekuje se da će Francuska i Velika Britanija priznati Palestinu sljedećeg mjeseca. Prevot je upozorio da bi neuspjeh Belgije da djeluje u skladu s tim mogao naštetiti njenom diplomatskom i ekonomskom položaju.

Izrael je od oktobra 2023. ubio skoro 63.000 Palestinaca u Gazi. Potpuna blokada palestinske enklave od strane Izraela, koja je na snazi ​​od početka marta, stvorila je katastrofalne uslove za 2,4 miliona stanovnika enklave, što je dovelo do gladi, široko rasprostranjenih bolesti i kolapsa osnovnih usluga.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.

