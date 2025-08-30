Zmajevi su u prethodnoj utakmici bili ubjedljivi protiv Kipra, dok su aktuelni prvaci Evrope iznenađujuće poraženi od Gruzije i priliku za iskupljenje će tražiti upravo u duelu s Bosnom i Hercegovinom.

- Duel sa Špancima nam se čini najvažnijim jer pobjeda može donijeti mnogo. Spremni smo i fizički i psihički… Želim da igramo čvrsto i iskusno, to je nama važna stvar. To je naša okvirna igra i ne trebamo izlaziti iz tih okvira - kaže selektor Adis Bećiragić.