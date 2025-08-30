REGIJA
Košarkaši BiH danas protiv aktuelnog prvaka Evrope
Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra protiv Španije meč drugog kola grupe C na Eurobasketu.
Utakmica BiH – Španija u dvorani Spyros Kyprianou u Limassolu počinje u 20:30 sati. / AP
30 August 2025

Zmajevi su u prethodnoj utakmici bili ubjedljivi protiv Kipra, dok su aktuelni prvaci Evrope iznenađujuće poraženi od Gruzije i priliku za iskupljenje će tražiti upravo u duelu s Bosnom i Hercegovinom.

- Duel sa Špancima nam se čini najvažnijim jer pobjeda može donijeti mnogo. Spremni smo i fizički i psihički… Želim da igramo čvrsto i iskusno, to je nama važna stvar. To je naša okvirna igra i ne trebamo izlaziti iz tih okvira - kaže selektor Adis Bećiragić.

Utakmica BiH – Španija u dvorani Spyros Kyprianou u Limassolu počinje u 20:30 sati. Pravdu dijele Jorge Vazquez (Portoriko), Gvidas Gedvilas (Litvanija) i Ventsislav Velikov (Bugarska).

IZVOR:FENA
Istraži
