Na području Unsko-sanskog kantona nalazi se više od trideset srednjovjekovnih gradova i kula, a jedan od najimpozantnijih među njima svakako je Ostrožac.
Ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine svojom slojevitom historijom i arhitekturom plijeni pažnju, od srednjovjekovnog i osmanskog grada, do historicističkog dvorca koji je 1902. godine podigla Isabella von Berks, supruga tadašnjeg okružnog načelnika u Bihaću Lothara von Berksa.
Ostrožac se prvi put spominje 1286. godine kao posjed knezova Babonića Blagajskih, koji su se tada nazivali knezovima ostrožačkim.
Grad je 1578. godine osvojio Ferhat-paša Sokolović, a naredna gotovo tri stoljeća njime su upravljali begovi Beširevići. Mehmed-beg Beširević, unuk posljednjeg ostrožačkog kapetana Murat-bega, prodao je grad Isabelli von Berks, koja je na ruševinama podigla romantičan dvorac u duhu historicizma.
Tokom Drugog svjetskog rata, u Oštrošcu je krajem 1942. godine boravio Josip Broz Tito, dok je hrvatski književnik Vladimir Nazor u njegovim odajama ostavio vrijedne zapise u svom dnevniku “S Partizanima...“.
Nakon rata, grad je nacionaliziran, a od 1970-ih godina postaje domaćin Kolonije skulptora, koja je stvorila jedinstveni park skulptura, galeriju pod otvorenim nebom.
Ostrožački grad je 2013. godine, zajedno s ovim parkom, proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Danas je otvoren za posjetitelje i tokom godine pruža niz kulturnih sadržaja.
Kao jedinstven simbol i svjedok prohujalog vremena, ovaj monumentalni spomenik danas predstavlja turističku atrakciju.
Posebnu vrijednost daje mu činjenica da je riječ o jedinom dvorcu ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci i lokalna zajednica ističu da je potrebno posvetiti više pažnje njegovom očuvanju i uređenju, kako bi ovaj spomenik dobio značaj i status kakav zaslužuje.