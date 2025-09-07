Na području Unsko-sanskog kantona nalazi se više od trideset srednjovjekovnih gradova i kula, a jedan od najimpozantnijih među njima svakako je Ostrožac.

Ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine svojom slojevitom historijom i arhitekturom plijeni pažnju, od srednjovjekovnog i osmanskog grada, do historicističkog dvorca koji je 1902. godine podigla Isabella von Berks, supruga tadašnjeg okružnog načelnika u Bihaću Lothara von Berksa.

Ostrožac se prvi put spominje 1286. godine kao posjed knezova Babonića Blagajskih, koji su se tada nazivali knezovima ostrožačkim.

Grad je 1578. godine osvojio Ferhat-paša Sokolović, a naredna gotovo tri stoljeća njime su upravljali begovi Beširevići. Mehmed-beg Beširević, unuk posljednjeg ostrožačkog kapetana Murat-bega, prodao je grad Isabelli von Berks, koja je na ruševinama podigla romantičan dvorac u duhu historicizma.

Tokom Drugog svjetskog rata, u Oštrošcu je krajem 1942. godine boravio Josip Broz Tito, dok je hrvatski književnik Vladimir Nazor u njegovim odajama ostavio vrijedne zapise u svom dnevniku “S Partizanima...“.