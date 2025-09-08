Najveća izložba posvećena bh. gradu: Omaž fotografa bh. rudarima
REGIJA
2 minuta čitanja
Najveća izložba posvećena bh. gradu: Omaž fotografa bh. rudarimaAutor fotografija, bosansko-nizozemski fotograf Mladen Pikulić, kroz fotografije prikazuje rudare ne samo kao radnike, već i kao simbol snage, humora i zajedništva.
Nudi posjetiocima rijetku priliku da gotovo fizički zakorače u svijet rudara – svijet tame i svjetlosti, propadanja i opstanka. / TRT Balkan
Ines MešićInes Mešić
8 Septembar 2025

U parku Oranje-Nassau u nizozemskom gradu Heerlen od nedavno je otvorena izložba „Veselo uništenje“, koja nosi epitet najveće izložbe u Evropi posvećene jednom bosanskohercegovačkom gradu - Zenici.

Postavka monumentalnih fotografija, dimenzija 4×6 metara, donosi vizuelni dijalog između nekadašnjeg rudarskog pejzaža Heerlena, koji je tokom 1970-ih doživio radikalne promjene rušenja infrastrukture, i savremenih snimaka Zenice - grada čija industrijska prošlost još uvijek snažno odjekuje u svakodnevnici. Na taj način formira se snažan vizuelni most između “izgubljene” i “preživjele” industrijalne baštine.

Autor fotografija, bosansko-nizozemski fotograf Mladen Pikulić, kroz fotografije prikazuje rudare ne samo kao radnike, već i kao simbol snage, humora i zajedništva. Oni su za njega, kako ističe, „iskonski supermeni“, ljudi koji opstaju zahvaljujući međusobnoj solidarnosti.

Posebno emotivan prikaz odnosi se na rudnik Raspotočje, simbol bosanskog rudarstva i mnogih ljudskih tragedija.

Preporučeno

Poseban dio izložbe zauzima arhivska zbirka Wismans kolekcije, koja obuhvata oko 500 dijapozitiva iz perioda 1975–1976. godine. Fotografije prikazuju inženjera Jana Wismansa dok nadzire rušenje dijelova rudarske infrastrukture Heerlena.

Inicijativa organizacije izložbe pokrenuta je unutar međunarodnog simpozija „Kick-Off The Anti-City Guide“. Idejna začetnica projekta je umjetnica Maurice Hermans, koja je predložila povezivanje priča Zenice i Heerlena u slikovnom formatu.

Izložba „Veselo uništenje“ otvorena je za posjetioce i biti će dostupna narednih godinu dana, nudeći publici jedinstveno iskustvo susreta sa suptilnostima industrijske prošlosti i žive energije Zenice.

IZVOR:TRT Balkan BHSC
Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us