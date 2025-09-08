U parku Oranje-Nassau u nizozemskom gradu Heerlen od nedavno je otvorena izložba „Veselo uništenje“, koja nosi epitet najveće izložbe u Evropi posvećene jednom bosanskohercegovačkom gradu - Zenici.
Postavka monumentalnih fotografija, dimenzija 4×6 metara, donosi vizuelni dijalog između nekadašnjeg rudarskog pejzaža Heerlena, koji je tokom 1970-ih doživio radikalne promjene rušenja infrastrukture, i savremenih snimaka Zenice - grada čija industrijska prošlost još uvijek snažno odjekuje u svakodnevnici. Na taj način formira se snažan vizuelni most između “izgubljene” i “preživjele” industrijalne baštine.
Autor fotografija, bosansko-nizozemski fotograf Mladen Pikulić, kroz fotografije prikazuje rudare ne samo kao radnike, već i kao simbol snage, humora i zajedništva. Oni su za njega, kako ističe, „iskonski supermeni“, ljudi koji opstaju zahvaljujući međusobnoj solidarnosti.
Posebno emotivan prikaz odnosi se na rudnik Raspotočje, simbol bosanskog rudarstva i mnogih ljudskih tragedija.
Poseban dio izložbe zauzima arhivska zbirka Wismans kolekcije, koja obuhvata oko 500 dijapozitiva iz perioda 1975–1976. godine. Fotografije prikazuju inženjera Jana Wismansa dok nadzire rušenje dijelova rudarske infrastrukture Heerlena.
Inicijativa organizacije izložbe pokrenuta je unutar međunarodnog simpozija „Kick-Off The Anti-City Guide“. Idejna začetnica projekta je umjetnica Maurice Hermans, koja je predložila povezivanje priča Zenice i Heerlena u slikovnom formatu.
Izložba „Veselo uništenje“ otvorena je za posjetioce i biti će dostupna narednih godinu dana, nudeći publici jedinstveno iskustvo susreta sa suptilnostima industrijske prošlosti i žive energije Zenice.