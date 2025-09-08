U parku Oranje-Nassau u nizozemskom gradu Heerlen od nedavno je otvorena izložba „Veselo uništenje“, koja nosi epitet najveće izložbe u Evropi posvećene jednom bosanskohercegovačkom gradu - Zenici.

Postavka monumentalnih fotografija, dimenzija 4×6 metara, donosi vizuelni dijalog između nekadašnjeg rudarskog pejzaža Heerlena, koji je tokom 1970-ih doživio radikalne promjene rušenja infrastrukture, i savremenih snimaka Zenice - grada čija industrijska prošlost još uvijek snažno odjekuje u svakodnevnici. Na taj način formira se snažan vizuelni most između “izgubljene” i “preživjele” industrijalne baštine.

Autor fotografija, bosansko-nizozemski fotograf Mladen Pikulić, kroz fotografije prikazuje rudare ne samo kao radnike, već i kao simbol snage, humora i zajedništva. Oni su za njega, kako ističe, „iskonski supermeni“, ljudi koji opstaju zahvaljujući međusobnoj solidarnosti.

Posebno emotivan prikaz odnosi se na rudnik Raspotočje, simbol bosanskog rudarstva i mnogih ljudskih tragedija.