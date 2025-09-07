Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je da nema nikakav problem s tim da neko iz njegove stranke bude kandidat na prijevremenim izborima za predsjednika bh. entiteta Republika srpska, prenijeli su u nedjelju regionalni mediji.

Izjava u intervju s američkom novinarkom Larom Logan predstavlja zaokret u dosadašnjim Dodikovim najavama o bojkotu prijevremenih izbora za predsjednika RS-a nakon što mu je CIK BiH oduzeo mandat zbog pravosnažne presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja službene dužnosti.

Dodik je rekao da je "odluka Republlike srpske da ne učestvuje u prijevremenim izborima, ali da nema nikakav problem sa tim da neko iz SNSD-a čiji je lider bude kandidovan na te izbore i da ih dobije."