Dodik izjavio da nema problem da SNSD ima kandidata na prijevremenim izborima za predsjednika RS-a
CIK BiH je raspisao izbore za predsjednika RS-a za 23. novembar, a Dodik je ranije najavio da će njegov SNSD bojkotirati izbore.
Dodik izjavio da nema problem da SNSD ima kandidata na prijevremenim izborima za predsjednika RS-a
Izjava u intervjuu s američkom novinarkom Larom Logan predstavlja zaokret u dosadašnjim Dodikovim najavama. / AP
7 Septembar 2025

Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je da nema nikakav problem s tim da neko iz njegove stranke bude kandidat na prijevremenim izborima za predsjednika bh. entiteta Republika srpska, prenijeli su u nedjelju regionalni mediji.

Izjava u intervju s američkom novinarkom Larom Logan predstavlja zaokret u dosadašnjim Dodikovim najavama o bojkotu prijevremenih izbora za predsjednika RS-a nakon što mu je CIK BiH oduzeo mandat zbog pravosnažne presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja službene dužnosti.

Dodik je rekao da je "odluka Republlike srpske da ne učestvuje u prijevremenim izborima, ali da nema nikakav problem sa tim da neko iz SNSD-a čiji je lider bude kandidovan na te izbore i da ih dobije."

"Naša podrška je u ovom trenutku velika. Sama partija je blizu natpolovične većine, a moja podrška je 62 odsto. Nemam straha od izbora, ali ovdje nije stvar u tome, već u činjenici da Ustav Republike kaže da se predsjednik može promijeniti samo ostavkom ili referendumom o smjeni", pojasnio je Dodik.

Republika srpska je, dodao je Dodik, zakazala referendum, koji će održati.

CIK BiH je raspisao izbore za predsjednika RS-a za 23. novembar, a Dodik je ranije najavio da će njegov SNSD bojkotirati izbore.

