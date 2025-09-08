Po podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM), u školskoj godini 2025./2026. osnovnu školu pohađat će oko 297.500 učenika, a u srednjim školama bit će ih oko 147.000.

Prema procjenama, u prvi razred osnovne škole upisalo se 36.000, a u srednje 39.330 učenika, odnosno 2070 manje nego lani.

Gimnazije je upisalo 11.100, a strukovne škole 27.500 učenika. Od ove školske godine u strukovne škole uvode se novi kurikuli po modelu modularne nastave za 147 novih strukovnih zanimanja.

Time je dosadašnjih 260 programa prilagođeno tržištu rada u suradnji s poslodavcima. Učenici će uz teoriju obvezno stjecati iskustvo rada u stvarnim radnim okruženjima, čime se želi osigurati razvoj praktičnih vještina i lakše zapošljavanje nakon završetka škole.

Izrađeni su novi udžbenici za općeobrazovne predmete, dok je za strukovne module objavljeno više od 2.500 besplatnih obrazovnih materijala dostupnih učenicima i nastavnicima.

Nacionalni ispiti i državna matura u ovoj će se školskoj godini provoditi kao i dosad.

Eksperimentalni program cjelodnevne škole nastavlja se u 62 osnovne škole, a osigurana je i besplatna prehrana te sufinanciranje prijevoza i udžbenika.

Što se tiče sigurnosti školskih ustanova, svim školama koje su dostavile propisanu dokumentaciju Ministarstvo je odobrilo zapošljavanje djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu te su u ovom trenutku odobrena 492 radna mjesta u osnovnim i 225 u srednjim školama.