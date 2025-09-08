REGIJA
Hrvatska: Počinje nova školska godina za nešto više od 440 tisuća učenika
Nova školska godina počinje u ponedjeljak za ukupno 444.500 učenika, među kojima je 36 tisuća prvašića, a najveća je promjena u srednjim strukovnim školama u koje se uvode novi kurikuli za 147 strukovnih zanimanja po modelu modularne nastave.
8 Septembar 2025

Po podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i  mladih (MZOM), u školskoj godini 2025./2026. osnovnu školu pohađat će oko 297.500 učenika, a u srednjim školama bit će ih oko 147.000.

Prema procjenama, u prvi razred osnovne škole upisalo se 36.000, a u srednje 39.330 učenika, odnosno 2070 manje nego lani.

Gimnazije je upisalo 11.100, a strukovne škole 27.500 učenika. Od ove školske godine u strukovne škole uvode se novi kurikuli po modelu modularne nastave za 147 novih strukovnih zanimanja.

Time je dosadašnjih 260 programa prilagođeno tržištu rada u suradnji s poslodavcima. Učenici će uz teoriju obvezno stjecati iskustvo rada u stvarnim radnim okruženjima, čime se želi osigurati razvoj praktičnih vještina i lakše zapošljavanje nakon završetka škole.

Izrađeni su novi udžbenici za općeobrazovne predmete, dok je za strukovne module objavljeno više od 2.500 besplatnih obrazovnih materijala dostupnih učenicima i nastavnicima.

Nacionalni ispiti i državna matura u ovoj će se školskoj godini provoditi kao i dosad.

Eksperimentalni program cjelodnevne škole nastavlja se u 62 osnovne škole, a osigurana je i besplatna prehrana te sufinanciranje prijevoza i udžbenika.

Što se tiče sigurnosti školskih ustanova, svim školama koje su dostavile propisanu dokumentaciju Ministarstvo je odobrilo zapošljavanje djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu te su u ovom trenutku odobrena 492 radna mjesta u osnovnim i 225 u srednjim školama.

Prvo polugodište traje od ponedjeljka 8. rujna 2025. do 23. prosinca 2025. godine.

Drugo polugodište traje od 12. siječnja 2026. do 12. lipnja 2026. godine, a za maturante do 22. svibnja 2026.

Zimski odmor traje od 24. prosinca 2025. do 9. siječnja 2026, s tim da nastava počinje u 12. siječnja. Ove školske godine neće biti drugog dijela zimskih praznika. 

Proljetni praznici počinju 30. ožujka 2026. te završavaju na Uskršnji ponedjeljak 6. travnja 2026. godine s time da nastava počinje 7. travnja. 

Ljetni praznici započinju 15. lipnja 2026. godine

Nastavna godina za maturante ima 163 nastavna dana, a za ostale učenike 176.

