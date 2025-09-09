Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Guterres u utorak je upozorio da rekordni globalni vojni izdaci potkopavaju mir i održivi razvoj.

"Danas objavljujemo izvještaj koji otkriva surovu stvarnost. Svijet troši daleko više na vođenje rata nego na izgradnju mira", rekao je Guterres na konferenciji za novinare u sjedištu UN-a u New Yorku povodom predstavljanja izvještaja "Sigurnost koja nam je potrebna: Rebalansiranje vojnih izdataka za održivu i mirnu budućnost".

Istakao je da su globalni vojni izdaci u 2024. godini porasli na 2,7 biliona dolara, što je ekvivalentno 334 dolara za svaku osobu na Zemlji.

"To je skoro trinaest puta više od iznosa službene razvojne pomoći najbogatijih zemalja svijeta i 750 puta više od redovnog budžeta Ujedinjenih nacija", rekao je.

Upozorio je da su posljedice direktno povezane sa smanjenjem napretka u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja (SDG).

U izvještaju se navodi da vojni izdaci rastu u svim regijama, preusmjeravajući ključne resurse iz zdravstva, obrazovanja, smanjenja siromaštva i otpornosti na klimatske promjene.