Istakao je da su globalni vojni izdaci u 2024. godini porasli na 2,7 biliona dolara, što je ekvivalentno 334 dolara za svaku osobu na Zemlji.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Guterres u utorak je upozorio da rekordni globalni vojni izdaci potkopavaju mir i održivi razvoj.

"Danas objavljujemo izvještaj koji otkriva surovu stvarnost. Svijet troši daleko više na vođenje rata nego na izgradnju mira", rekao je Guterres na konferenciji za novinare u sjedištu UN-a u New Yorku povodom predstavljanja izvještaja "Sigurnost koja nam je potrebna: Rebalansiranje vojnih izdataka za održivu i mirnu budućnost".

Istakao je da su globalni vojni izdaci u 2024. godini porasli na 2,7 biliona dolara, što je ekvivalentno 334 dolara za svaku osobu na Zemlji.

"To je skoro trinaest puta više od iznosa službene razvojne pomoći najbogatijih zemalja svijeta i 750 puta više od redovnog budžeta Ujedinjenih nacija", rekao je.

Upozorio je da su posljedice direktno povezane sa smanjenjem napretka u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja (SDG).

U izvještaju se navodi da vojni izdaci rastu u svim regijama, preusmjeravajući ključne resurse iz zdravstva, obrazovanja, smanjenja siromaštva i otpornosti na klimatske promjene.

Istaknuta su predviđanja da bi, ako se trenutni trendovi nastave, globalni vojni izdaci mogli dostići između 4,7 biliona i 6,6 biliona dolara do 2035. godine, što je skoro pet puta više od nivoa na kraju Hladnog rata.

"Trenutna putanja je neodrživa", naglasio je Guterres, dodajući da je ulaganje u ljude ulaganje u prvu liniju odbrane od nasilja u svakom društvu.

Rekao je da bi preusmjeravanje čak i dijela vojnih izdataka moglo zatvoriti vitalne praznine, poslati djecu u školu, ojačati primarnu zdravstvenu zaštitu, proširiti čistu energiju i otpornu infrastrukturu te zaštititi najugroženije.

Pozvao je na praktične korake za rebalansiranje prioriteta.

"Dokazi su jasni, prekomjerni vojni izdaci ne garantuju mir. Često ga potkopavaju, podstiču utrke u naoružanju, produbljuju nepovjerenje i preusmjeravaju resurse od samih temelja stabilnosti", rekao je.

"Sigurniji svijet počinje ulaganjem barem jednako u borbu protiv siromaštva kao što ulažemo u vođenje ratova", dodao je.

