Najmanje 64.368 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu protiv Pojasa Gaze od oktobra 2023. godine, saopštilo je u nedjelju Ministarstvo zdravstva, navodeći da je još pet osoba umrlo od gladi u opkoljenoj enklavi.

U saopćenju se navodi da je u posljednja 24 sata u bolnice dovezeno 87 tijela, dok je 409 osoba ranjeno, čime je ukupan broj povrijeđenih porastao na 162.776 od početka izraelskih napada.

„Mnoge žrtve još se nalaze pod ruševinama i na ulicama, jer spasioci ne mogu do njih doći“, dodaje se u izjavi.

Ministarstvo je također izvijestilo da je 31 Palestinac ubijen, a više od 132 ranjeno u posljednja 24 sata izraelskom vatrom dok su pokušavali doći do humanitarne pomoći. Time je broj ubijenih Palestinaca tokom potrage za pomoći od 27. maja porastao na 2.416, dok je ranjeno više od 17.709 osoba.

Također je potvrđeno da je u posljednja 24 sata još pet Palestinaca umrlo od pothranjenosti i gladi, čime je broj umrlih od gladi od oktobra 2023. dostigao 387, među kojima je i 138 djece.

Od 2. marta izraelske vlasti potpuno su zatvorile sve granične prijelaze prema Gazi, gurajući 2,4 miliona stanovnika u stanje gladi.