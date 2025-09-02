Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar, češki predsjednik Petr Pavel, estonski predsjednik Alar Karis i crnogorski predsjednik Jakov Milatović na Bledu su razgovarali o položaju Europske unije u sve turbulentnijem svijetu.

Pirc Musar je dan ranije, na otvaranju te međunarodne konferencije, rekla da su slavni dani Europe iza nje jer kontinent više nije svjetska politička i ekonomska sila. No, smatra slovenska predsjednica, zemlje diljem svijeta žele Europu kao pouzdanog partnera, pogotovo one koje ne žele ovisiti o trećim akterima.

Za povratak na svjetsku pozornicu zemlje EU-a moraju nastupati jedinstveno, rekla je Pirc Musar.

„Ne vidim drugi kontinent koji će napraviti ono što je potrebno ovom svijetu”, kazala je u utorak, navodeći da je Europa mora biti glasna oko temeljnih vrijednosti, ljudskih prava i demokracije, prenosi Hina.

„Ako nismo glasni oko tih triju stvari, tko će drugi to učiniti?”.

Pirc Musar izrazila je "tugu i frustriranost" zbog nemoći manjih država da utječu na svjetska zbivanja.

„Voljela bih da sam predsjednica SAD-a, naravno. No male države ipak imaju glas” u okvirima Ujedinjenih naroda i EU-a, zbog čega je „multilateralizam važan” te se ne smije „odustati od poretka utemeljenog na pravilima.

Estonski predsjednik složio se da „za male države nema alternative” pokušaju zadržavanja multilateralnog poretka.

„Većina svjetskih država su male, stoga moramo se ujediniti”, rekao je Karis.

Stari svije umire, a novi se ne rađa

Češki predsjednik govorio je o „novom bipolarnom svijetu”, podijeljenom na demokracije na jednoj, te autokracije na drugoj strani.