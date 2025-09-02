Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar, češki predsjednik Petr Pavel, estonski predsjednik Alar Karis i crnogorski predsjednik Jakov Milatović na Bledu su razgovarali o položaju Europske unije u sve turbulentnijem svijetu.
Pirc Musar je dan ranije, na otvaranju te međunarodne konferencije, rekla da su slavni dani Europe iza nje jer kontinent više nije svjetska politička i ekonomska sila. No, smatra slovenska predsjednica, zemlje diljem svijeta žele Europu kao pouzdanog partnera, pogotovo one koje ne žele ovisiti o trećim akterima.
Za povratak na svjetsku pozornicu zemlje EU-a moraju nastupati jedinstveno, rekla je Pirc Musar.
„Ne vidim drugi kontinent koji će napraviti ono što je potrebno ovom svijetu”, kazala je u utorak, navodeći da je Europa mora biti glasna oko temeljnih vrijednosti, ljudskih prava i demokracije, prenosi Hina.
„Ako nismo glasni oko tih triju stvari, tko će drugi to učiniti?”.
Pirc Musar izrazila je "tugu i frustriranost" zbog nemoći manjih država da utječu na svjetska zbivanja.
„Voljela bih da sam predsjednica SAD-a, naravno. No male države ipak imaju glas” u okvirima Ujedinjenih naroda i EU-a, zbog čega je „multilateralizam važan” te se ne smije „odustati od poretka utemeljenog na pravilima.
Estonski predsjednik složio se da „za male države nema alternative” pokušaju zadržavanja multilateralnog poretka.
„Većina svjetskih država su male, stoga moramo se ujediniti”, rekao je Karis.
Stari svije umire, a novi se ne rađa
Češki predsjednik govorio je o „novom bipolarnom svijetu”, podijeljenom na demokracije na jednoj, te autokracije na drugoj strani.
Pavel smatra da „autokracije zasad, nakratko, dobivaju mentalni rat” jer su onim državama između dva pola „atraktivnije od demokracija” koje nisu uspjele uvjeriti ostatak svijeta u važnost sloboda i vladavine prava.
„Ako i dalje vjerujemo da su demokracije u svom liberalnom obliku dosad najbolji sustav koji je čovječanstvo izmislilo, onda nemamo izbor da se borimo za njega svim sredstvima. To znači i vojnim elementom. EU može biti snažna ekonomski i politički, no bez snažne vojske nećemo biti viđeni kao relevantan akter”, rekao je češki predsjednik, general koji je na tu funkciju stigao kao bivši predsjednik vojnog odbora NATO-a.
Crnogorski predsjednik je, opisujući aktualnu geopolitičku situaciju, citirao talijanskog socijalističkog filozofa Antonija Gramscija.
„Stari svijet umire, a novi se još ne rađa. Ulazimo u vrijeme čudovišta”.
No Milatović, kao jedini predsjednik na panelu koji nije predstavljao članicu EU-a, smatra da su političari tog saveza suviše pesimistični jer je Europa i dalje "najbolje mjesto" na svijetu.
„Mislim da je EU ujedinjenija nego ikada”, rekao je 38-godišnji predsjednik, podsjećajući da je kontinent prije samo 80 godina bio potpuno razjedinjen i nemoćan, stisnut između SAD-a i Sovjetskog Saveza.
„Kad analizirate koji je bio odgovor EU-a na sve izazovnije okruženje, to je uvijek bilo veće jedinstvo”, naglasio je i dodao da odgovor uvijek mora biti „još Europe”, što podrazumijeva i proširenje na nove članice.
Njegova zemlja tu može biti „puno veća priča” jer ulaskom u EU može služiti kao signal drugim državama članicama da je proširenje moguće te da je EU sposobna „rješavati svoje probleme”.
Pirc Musar je na panelu pozvala na „Sjedinjene europske države” koje bi većim jedinstvom vratile glas na međunarodnoj sceni. Problem Europe, nastavila je slovenska predsjednica, jest što drugim svjetskim čelnicima ne pruža jedinstvenog sugovornika.
Karis je naglasio da shvaća potrebu snažnijeg zajedničkog glasa europskih država, no da on kao Estonac ne može od svojih sugrađana tražiti snažniju integraciju manje od 35 godina nakon stjecanja slobode.
Milatović vjeruje da proces snažnije integracije „mora ići postepeno, što se već i događa”, a Pavel je naglasio da kontinent ima „veći potencijal od SAD-a” te ekonomski može biti suparnik Kini, no samo ako to čini jedinstveno.