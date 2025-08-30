Najmanje devetero Palestinaca ubijeno je u subotu navečer dok Izrael nastavlja intenziviranu ofanzivu na Gazu, prema medijskim izvještajima.
Prema izraelskom listu "Walla", vojska provodi "opsežne aktivnosti" u naselju Zeitoun u Gazi od ponoći.
Dopisnik Anadolua izvijestio je da je izraelska vojska u zoru pokrenula niz racija i izvršila operacije rušenja u naseljima Zeitoun i Sheikh Radwan.
Palestinska novinska agencija Wafa objavila je da je pet osoba ubijeno kada su izraelski ratni avioni pogodili porodičnu kuću u kampu Nuseirat, južno od Gaze.
Još dvije osobe su ubijene u napadu na stambeni stan u području Al-Karama, sjeverozapadno od Gaze, a još jedna kada su izraelske snage pogodile kulu Shawa i Hosari u ulici Al-Wihda.
Palestinsko dijete je ubijeno u izraelskom bombardovanju na ulazu u grad Deir al-Balah u centralnoj Gazi, rekao je medicinski izvor za Anadolu.
Skoro 80 Palestinaca je ubijeno širom Pojasa Gaze samo u petak, većina njih u gradu Gazi, rekli su medicinski izvori.
Žestoke borbe, praćene zračnim napadima i teškom artiljerijskom vatrom, odvijale su se u vanjskim naseljima grada Gaze dok Izrael pokušava okupirati grad, objavili su izraelski mediji kasno u petak.
Izvještaji koji kruže društvenim mrežama sugeriraju sigurnosne incidente u Gazi koji su rezultirali smrću izraelskih vojnika, iako službeni izvori nisu potvrdili te izvještaje.
Trenutni izraelski napadi dio su operacije "Gideon 2", koju je 21. augusta odobrio ministar odbrane Israel Katz, s ciljem okupacije grada Gaze. Operacija se nastavlja napadima velikih razmjera koji su započeli prije dvije sedmice u naselju Zeitoun, a protežu se do Sabre.
Izrael je proglasio to područje "opasnom borbenom zonom", dok je od ranih sati u četvrtak intenzivirao bombardovanje.
Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 63.000 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je opustošila enklavu, koja se suočava s glađu.
U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.