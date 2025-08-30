Najmanje devetero Palestinaca ubijeno je u subotu navečer dok Izrael nastavlja intenziviranu ofanzivu na Gazu, prema medijskim izvještajima.

Prema izraelskom listu "Walla", vojska provodi "opsežne aktivnosti" u naselju Zeitoun u Gazi od ponoći.

Dopisnik Anadolua izvijestio je da je izraelska vojska u zoru pokrenula niz racija i izvršila operacije rušenja u naseljima Zeitoun i Sheikh Radwan.

Palestinska novinska agencija Wafa objavila je da je pet osoba ubijeno kada su izraelski ratni avioni pogodili porodičnu kuću u kampu Nuseirat, južno od Gaze.

Još dvije osobe su ubijene u napadu na stambeni stan u području Al-Karama, sjeverozapadno od Gaze, a još jedna kada su izraelske snage pogodile kulu Shawa i Hosari u ulici Al-Wihda.

Palestinsko dijete je ubijeno u izraelskom bombardovanju na ulazu u grad Deir al-Balah u centralnoj Gazi, rekao je medicinski izvor za Anadolu.

Skoro 80 Palestinaca je ubijeno širom Pojasa Gaze samo u petak, većina njih u gradu Gazi, rekli su medicinski izvori.