Polaganjem cvijeća, minutom šutnje i učenjem Fatihe danas je odana počast za 43 Sarajlija ubijenih na današnji dan 1995. godine na Markalama, kod sjevernog ulaza u gradsku tržnicu.
Minobacačka granata kalibra 120 mm, tog kobnog jutra ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske iz pravca Trebevića, eksplodirala je kod ulaza u sarajevsku Gradsku tržnicu što se smatra jednom od najstravičnijih zločina koje su srpske vojne, policijske i paravojne formacije počinile u opkoljenom Sarajevu.
Masakr na Markalama, u kojem je ubijeno 43, a teško ranjeno 84 civila, bio je posljednji veliki zločin u opkoljenom Sarajevu, nakon čega je uslijedila operacija NATO-snaga pod nazivom "Deliberate force" (Namjerna sila).
Vojno-političko vodstvo Srba prisiljeno je tada bilo na deblokadu Sarajeva i povlačenje naoružanja i topništva s položaja oko glavnog grada BiH.
Povodom tri decenije od ovog masakra, Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo i Institut za istraživanje ratnih zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu organizirali su još nekoliko događaja u glavnom gradu BiH.
U Vijećnici je održaan komemorativni skup, a potom i polaganje cvijeća i čitanje imena žrtava na ulazu u Gradsku tržnicu. Prisustvovale su porodice stradalih, predstavnici vlasti i civilnog društva, kao i brojni građani.
U sarajevskoj Vijećnici je također predstavljena izložba Instituta pod nazivom "Zločini na Markalama: Ubijanje i ranjavanje civila - suđenje zločincima, negiranje istine, otpor zaboravu", čiji su autori Muamer Džananović, direktor Instituta, Merisa Karović-Babić, viša naučna saradnica Instituta, i Sead Muhić, stručni saradnik Instituta.
Izložba donosi dokumente, fotografije i videozapise koji detaljno prikazuju masakre na sarajevskoj pijaci Markale tokom opsade Sarajeva. Autori izložbe ističu da je cilj prezentacije očuvanje sjećanja na žrtve, edukacija javnosti i suočavanje s istinom o zločinima, uz naglasak na sudsku i institucionalnu odgovornost te prisutne negatorske narative koji pokušavaju relativizirati historijske činjenice.
"Pamćenje zločina na Markalama nije samo podsjetnik na zločine i opsadu Sarajeva, već i univerzalna lekcija o prirodi zla i odgovornosti društva", rekao je Džananović.
Ističuči da zaboravljanje predstavlja ponovno ubijanje žrtava, naglasio je da zaborav ostavlja prostor za relativizaciju i negiranje zločina.
Nakon otvaranja u Vijećnici, izložba će od 29. augusta do 15. septembra 2025. godine biti postavljena u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine i otvorena za posjetitelje.
Zločin na Markalama, koji se dogodio krajem augusta 1995. godine, bio je drugi veliki masakr na toj sarajevskoj tržnici.
Prvi se dogodio 5. februara 1994. godine, kad je minobacački projektil ispaljen s položaja Vojske Republike Srpske na području sela Mrkovići pao na prepunu gradsku tržnicu. Tom prilikom ubijeno je 68, a ranjeno 144 građana Sarajeva.
Za terorisanje građana Sarajeva osuđeni su na doživotnu kaznu bivši politički i vojni lideri Republike Srpske Radovan Karadžić i Ratko Mladić, te komandanti Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a Stanislav Galić i Dragomir Milošević na višegodišnje zatvorske kazne.