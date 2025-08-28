Polaganjem cvijeća, minutom šutnje i učenjem Fatihe danas je odana počast za 43 Sarajlija ubijenih na današnji dan 1995. godine na Markalama, kod sjevernog ulaza u gradsku tržnicu.

Minobacačka granata kalibra 120 mm, tog kobnog jutra ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske iz pravca Trebevića, eksplodirala je kod ulaza u sarajevsku Gradsku tržnicu što se smatra jednom od najstravičnijih zločina koje su srpske vojne, policijske i paravojne formacije počinile u opkoljenom Sarajevu.

Masakr na Markalama, u kojem je ubijeno 43, a teško ranjeno 84 civila, bio je posljednji veliki zločin u opkoljenom Sarajevu, nakon čega je uslijedila operacija NATO-snaga pod nazivom "Deliberate force" (Namjerna sila).

Vojno-političko vodstvo Srba prisiljeno je tada bilo na deblokadu Sarajeva i povlačenje naoružanja i topništva s položaja oko glavnog grada BiH.

Povodom tri decenije od ovog masakra, Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo i Institut za istraživanje ratnih zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu organizirali su još nekoliko događaja u glavnom gradu BiH.

U Vijećnici je održaan komemorativni skup, a potom i polaganje cvijeća i čitanje imena žrtava na ulazu u Gradsku tržnicu. Prisustvovale su porodice stradalih, predstavnici vlasti i civilnog društva, kao i brojni građani.

U sarajevskoj Vijećnici je također predstavljena izložba Instituta pod nazivom "Zločini na Markalama: Ubijanje i ranjavanje civila - suđenje zločincima, negiranje istine, otpor zaboravu", čiji su autori Muamer Džananović, direktor Instituta, Merisa Karović-Babić, viša naučna saradnica Instituta, i Sead Muhić, stručni saradnik Instituta.