Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković je, na marginama Bledskog strateškog foruma u Sloveniji, sa ministrom vanjskih poslova Republike Litvanije Kęstutisom Budrysom razgovarao o aktualnoj političkoj situaciji, ali i evropskoj perspektivi BiH.
Konaković je Budrysa upoznao sa političkim prilikama u BiH, ističući niz izazova koji usporavaju napredak države. Među njima su odlazak mladih, institucionalne blokade i pokušaji destabilizacije koji prijete demokratskom poretku.
Ministar Budrys je u tom kontekstu ponovio jasnu opredijeljenost Litvanije za cjelovitu, stabilnu i funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu, te osudio sve pokušaje secesije i izazivanja političke nestabilnosti.
U tom duhu, podsjetio je da je Vlada Litvanije u maju 2025. godine uvela sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, kao i drugim zvaničnicima entitetskog nivoa, zbog narušavanja ustavnog poretka i izazivanja političke i sigurnosne krize.
Ova mjera potvrđuje dosljednu i principijelnu politiku Litvanije u zaštiti demokratskih vrijednosti i međunarodnog pravnog poretka.
Litvanija je još jednom potvrdila svoju podršku miru, dijalogu i evropskoj perspektivi zapadnog Balkana, naglašavajući važnost zajedničkog djelovanja u borbi protiv destabilizirajućih politika.
Ministri su razmijenili stavove o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine.
Konaković je ponovio čvrstu opredijeljenost BiH ka članstvu u Evropskoj uniji, naglasivši da ne postoji alternativa evropskim integracijama.
Podsjetio je na odluku Evropskog vijeća iz marta 2024. godine o otvaranju pristupnih pregovora, koja je označila novu fazu u odnosima između BiH i EU.
Zahvalivši Litvaniji na dosadašnjoj podršci evropskim i euroatlantskim integracijama BiH, uključujući liberalizaciju viznog režima, Konaković je izrazio očekivanje da će ta podrška biti nastavljena i u narednom, izuzetno važnom periodu za BiH.
Posebno je istakao principijelnu politiku Litvanije i njen doprinos očuvanju univerzalnih vrijednosti, podsjetivši na usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici iz 2010. godine — snažan čin međunarodne pravde i potvrdu zajedničke posvećenosti istini, sjećanju i ljudskom dostojanstvu.
Sagovornici su izrazili spremnost za kontinuirano jačanje političkih i ekonomskih kontakata, kao i za unapređenje ugovornih odnosa kroz konkretne oblike saradnje.
Zaključeno je da postoji snažna volja da se bilateralni odnosi podignu na viši nivo — u interesu građana Bosne i Hercegovine i Republike Litvanije, saopćeno je iz Ureda za odnose sa javnošću Ministarstva vanjskih poslova BiH.