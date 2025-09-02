Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković je, na marginama Bledskog strateškog foruma u Sloveniji, sa ministrom vanjskih poslova Republike Litvanije Kęstutisom Budrysom razgovarao o aktualnoj političkoj situaciji, ali i evropskoj perspektivi BiH.

Konaković je Budrysa upoznao sa političkim prilikama u BiH, ističući niz izazova koji usporavaju napredak države. Među njima su odlazak mladih, institucionalne blokade i pokušaji destabilizacije koji prijete demokratskom poretku.

Ministar Budrys je u tom kontekstu ponovio jasnu opredijeljenost Litvanije za cjelovitu, stabilnu i funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu, te osudio sve pokušaje secesije i izazivanja političke nestabilnosti.

U tom duhu, podsjetio je da je Vlada Litvanije u maju 2025. godine uvela sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, kao i drugim zvaničnicima entitetskog nivoa, zbog narušavanja ustavnog poretka i izazivanja političke i sigurnosne krize.

Ova mjera potvrđuje dosljednu i principijelnu politiku Litvanije u zaštiti demokratskih vrijednosti i međunarodnog pravnog poretka.

Litvanija je još jednom potvrdila svoju podršku miru, dijalogu i evropskoj perspektivi zapadnog Balkana, naglašavajući važnost zajedničkog djelovanja u borbi protiv destabilizirajućih politika.

Ministri su razmijenili stavove o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine.