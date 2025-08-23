RAT PROTIV GAZE
Glad u Gazi odnijela još osam života u 24 sata, uključujući dvoje djece
Broj smrtnih slučajeva zbog gladi od početka humanitarne krize porastao je na 281.
Glad tiho pustoši tijela civila, uskraćuje djeci pravo na život i pretvara šatore i bolnice u svakodnevne scene tragedije / AA
23 August 2025

 Osam Palestinaca, uključujući dvoje djece, preminulo je u posljednja 24 sata zbog pothranjenosti izazvane izraelskom blokadom Gaze, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka humanitarne krize porastao na 281, javili su lokalni izvori u subotu.

Munir al-Bursh, generalni direktor Ministarstva zdravstva Gaze, naveo je na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, da je među žrtvama 114 djece.

"Glad tiho pustoši tijela civila, uskraćuje djeci pravo na život i pretvara šatore i bolnice u svakodnevne scene tragedije", dodao je.

Izrael je od oktobra 2023. ubio gotovo 62.300 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje premijera Izraela Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava sa slučajem genocida pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.


