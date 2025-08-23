Osam Palestinaca, uključujući dvoje djece, preminulo je u posljednja 24 sata zbog pothranjenosti izazvane izraelskom blokadom Gaze, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka humanitarne krize porastao na 281, javili su lokalni izvori u subotu.

Munir al-Bursh, generalni direktor Ministarstva zdravstva Gaze, naveo je na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, da je među žrtvama 114 djece.

"Glad tiho pustoši tijela civila, uskraćuje djeci pravo na život i pretvara šatore i bolnice u svakodnevne scene tragedije", dodao je.

Izrael je od oktobra 2023. ubio gotovo 62.300 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.