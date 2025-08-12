Najmanje 15 Palestinaca je ubijeno, a mnogi drugi su ranjeni u utorak u izraelskim napadima na sjeverni i južni dio Pojasa Gaze, prema navodima medicinskih izvora.

Osam osoba je poginulo, a nekoliko drugih je ranjeno u izraelskim napadima koji su pogodili dvije kuće u četvrti Zeitoun, na jugoistoku grada Gaze.

Još jedan Palestinac je izgubio život kada je izraelska vojska pogodila drugu kuću u južnom dijelu grada Gaze.

Izraelska vojska otvorila je vatru na civile koji su čekali dostavu humanitarne pomoći kod punkta za distribuciju u Wadi Gazi, u središnjem dijelu Pojasa Gaze, pri čemu je ubijeno jedno dijete, a ranjeno 11 osoba.