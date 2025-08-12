RAT PROTIV GAZE
Petnaest Palestinaca ubijeno u novim izraelskim napadima širom Pojasa Gaze
Izraelska vojska je ciljala tražioce pomoći, domove i šatore s raseljenim osobama u Pojasu Gaze, objavili su medicinski izvori.
Još jedan Palestinac je izgubio život kada je izraelska vojska pogodila drugu kuću u južnom dijelu grada Gaze. / AP
18 sati prošlost

Najmanje 15 Palestinaca je ubijeno, a mnogi drugi su ranjeni u utorak u izraelskim napadima na sjeverni i južni dio Pojasa Gaze, prema navodima medicinskih izvora.

Osam osoba je poginulo, a nekoliko drugih je ranjeno u izraelskim napadima koji su pogodili dvije kuće u četvrti Zeitoun, na jugoistoku grada Gaze.

Još jedan Palestinac je izgubio život kada je izraelska vojska pogodila drugu kuću u južnom dijelu grada Gaze.

Izraelska vojska otvorila je vatru na civile koji su čekali dostavu humanitarne pomoći kod punkta za distribuciju u Wadi Gazi, u središnjem dijelu Pojasa Gaze, pri čemu je ubijeno jedno dijete, a ranjeno 11 osoba.

Pet tijela je prebačeno u Medicinski kompleks Nasser, zajedno s nekoliko ranjenih osoba, nakon što je izraelski napad pogodio šator u kojem su bili smješteni raseljeni civili u Al-Mawasiju, Khan Younis, objavila je državna novinska agencija WAFA.

Izrael se suočava sa sve većim osudama zbog svog genocidnog rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. godine ubio gotovo 61.500 ljudi.

Međunarodni krivični sud izdao je prošlog novembra naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u ovoj enklavi.

