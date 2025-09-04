Košarkaši Turkiye savladali su selekciju Srbije u posljednjem, petom kolu grupne faze Evropskog prvenstva rezultatom 95:90, a obje ove selekcije su već ranije osigurale prolaz u osminu finala.

Meč Turkiye i Srbije igran je u Xiaomi Areni u Rigi i bio je to jedan od derbija dosadašnjeg takmičenja i direktni obračun dva rivala u borbi za prvo mjesto u grupi “A“.

Publika je vidjela izuzetno uzbudljiv i neizvjestan meč u kojem su košarkaši Turkiye na kraju imali više koncentracije te zasluženo slavili pobjedu.