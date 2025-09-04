TÜRKİYE
Meč Turkiye i Srbije igran je u Xiaomi Areni u Rigi i bio je to jedan od derbija dosadašnjeg takmičenja i direktni obračun dva rivala u borbi za prvo mjesto u grupi “A“.
Košarkaši Turkiye savladali su selekciju Srbije u posljednjem, petom kolu grupne faze Evropskog prvenstva rezultatom 95:90, a obje ove selekcije su već ranije osigurale prolaz u osminu finala.

Meč Turkiye i Srbije igran je u Xiaomi Areni u Rigi i bio je to jedan od derbija dosadašnjeg takmičenja i direktni obračun dva rivala u borbi za prvo mjesto u grupi “A“.

Publika je vidjela izuzetno uzbudljiv i neizvjestan meč u kojem su košarkaši Turkiye na kraju imali više koncentracije te zasluženo slavili pobjedu.

Najefikasniji na parketu večeras je bio Alperen Sengun sa 28 poena, a Shane Larkin je dodao 23 poena. U redovima Srbije očekivano je najefikasniji bio Nikola Jokić sa 22 poena.

Turkiye kao lider grupe “A“ s maksimalnim učinkom od pet pobjeda u osmini finala Eurobasketa će igrati protiv Švedske, koja je bila četvrta u grupi “B“, dok će Srbija igrati protiv Finske, koja je bila trećeplasirana u toj grupi.

