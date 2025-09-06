TÜRKİYE
1 minuta čitanja
Turske odbojkašice pobjedom nad Japanom ostvarile historijski plasman u finale Svjetskog prvenstva
Predvođena Melissom Vargas, turska ekipa spasila je tri set lopte i preokretom slavila sa 27:25 / AA
6 Septembar 2025

Ženska odbojkaška reprezentacija Turkiye plasirala se u finale Svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalu savladala selekciju Japana rezultatom 3:1, ostvarivši najveći uspjeh u historiji ovog takmičenja.

Japan je bolje otvorio meč odigran u Bangkoku, glavnog gradu Tajlanda, i prvi set riješio u svoju korist sa 25:16 zahvaljujući snažnim servisima i preciznim napadima. Ipak, Turkiye je ubrzo preokrenula tok susreta te naredna dva seta dobila sa 25:17 i 25:18, oslonjena na serije servisa i čvrst blok.

Četvrti set donio je pravu dramu. Japanke su povele 21:17, potom stigle i do 24:21, ali je Turkiye pokazala nevjerovatnu borbenost. Predvođena Melissom Vargas, turska ekipa spasila je tri set lopte i preokretom slavila sa 27:25, osiguravši tako plasman u historijsko finale.

Turkiye će se u borbi za zlatnu medalju sastati s pobjednikom drugog polufinalnog duela između Italije i Brazila, čime je već osigurala svoju prvu medalju na Svjetskom prvenstvu.


