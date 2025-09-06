Turska košarkaška reprezentacija postala je prvi četvrtfinalista Eurobasketa nakon što je u subotu u osmini finala u Rigi savladala selekciju Švedske rezultatom 85:79.

Švedska je nešto bolje otvorila susret u Areni Riga, glavnom gradu Latvije, te prvu četvrtinu završila s vodstvom 23:20. Do poluvremena su zadržali prednost i na odmor otišli pri rezultatu 42:37.

U nastavku je uslijedio potpuni preokret, gdje je Turkiye dobila treću četvrtinu sa 26:13 i preuzela kontrolu nad utakmicom, vodeći 63:55.

Završnica susreta donijela je novu neizvjesnost. Iako je Turkiye imala i deset poena prednosti, Švedska je uspjela izjednačiti, pa se pobjednik odlučivao u posljednjim minutama. Na kraju su izabranici Engina Atamana uspjeli sačuvati prednost i slavili rezultatom 85:79.