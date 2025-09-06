Turska košarkaška reprezentacija postala je prvi četvrtfinalista Eurobasketa nakon što je u subotu u osmini finala u Rigi savladala selekciju Švedske rezultatom 85:79.
Švedska je nešto bolje otvorila susret u Areni Riga, glavnom gradu Latvije, te prvu četvrtinu završila s vodstvom 23:20. Do poluvremena su zadržali prednost i na odmor otišli pri rezultatu 42:37.
U nastavku je uslijedio potpuni preokret, gdje je Turkiye dobila treću četvrtinu sa 26:13 i preuzela kontrolu nad utakmicom, vodeći 63:55.
Završnica susreta donijela je novu neizvjesnost. Iako je Turkiye imala i deset poena prednosti, Švedska je uspjela izjednačiti, pa se pobjednik odlučivao u posljednjim minutama. Na kraju su izabranici Engina Atamana uspjeli sačuvati prednost i slavili rezultatom 85:79.
Najefikasniji u redovima Turkiye bili su Alperen Sengun sa 24 i Cedi Osman sa 17 poena, dok su kod Švedske najbolji bili Ludde Hakanson sa 16 i Pelle Larsson sa 15 poena.
Danas su na rasporedu susreti osmine finala između Njemačke i Portugala, Litvanije i Latvije te Srbije i Finske.
U četvrtfinalu, koje je na rasporedu 9. septembra, Turkiye će igrati protiv pobjednika meča između Bosne i Hercegovine i Poljske.