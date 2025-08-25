RAT PROTIV GAZE
Španija osudila izraelski napad na bolnicu "Nasser" u Gazi
"Ovo je flagrantno i neprihvatljivo kršenje međunarodnog humanitarnog prava, koje se mora istražiti", poručila španska vlada.
Više Palestinaca uključujuči novinare ubijeno je i ranjeno u ponedjeljak u izralskom napadu na Nasser bolnicu u Pojasu Gaze. / AA
25 August 2025

Španija je u ponedjeljak osudila izraelski napad na bolnicu "Nasser" u Gazi, nazivajući ga "flagrantnim" i "neprihvatljivim" kršenjem humanitarnog prava.

"Španska vlada osuđuje izraelski napad na bolnicu 'Nasser' u Gazi, koji je rezultirao smrću novinara i nevinih civila", saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova te zemlje.

Ranije u ponedjeljak, 20 Palestinaca, uključujući pet novinara i vatrogasca, ubijeno je, a nekoliko je ranjeno u izraelskom napadu na Medicinski kompleks "Nasser" u Khan Younisu, na jugu Pojasa Gaze, rekli su zdravstveni organi i svjedoci.

Izraelska vojska granatirala je gornji sprat zgrade hitne pomoći, poznat kao sprat "Al-Yassin", prema izvještaju novinara Anadolua.

Španska vlada je naglasila važnost posebne zaštite novinara i potvrdila "potpunu posvećenost" Madrida pravu na informisanje.

"Ponavljamo da posebno zaštićena mjesta ne mogu biti meta napada. Ovo je flagrantno i neprihvatljivo kršenje međunarodnog humanitarnog prava, koje se mora istražiti", dodaje se u saopštenju.


