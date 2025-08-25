Španija je u ponedjeljak osudila izraelski napad na bolnicu "Nasser" u Gazi, nazivajući ga "flagrantnim" i "neprihvatljivim" kršenjem humanitarnog prava.

"Španska vlada osuđuje izraelski napad na bolnicu 'Nasser' u Gazi, koji je rezultirao smrću novinara i nevinih civila", saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova te zemlje.

Ranije u ponedjeljak, 20 Palestinaca, uključujući pet novinara i vatrogasca, ubijeno je, a nekoliko je ranjeno u izraelskom napadu na Medicinski kompleks "Nasser" u Khan Younisu, na jugu Pojasa Gaze, rekli su zdravstveni organi i svjedoci.

Izraelska vojska granatirala je gornji sprat zgrade hitne pomoći, poznat kao sprat "Al-Yassin", prema izvještaju novinara Anadolua.