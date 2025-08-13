Njemački kancelar Friedrich Merz naglasio je u srijedu da evropski i ukrajinski interesi moraju biti zaštićeni na predstojećem samitu između predsjednika SAD-a i Rusije na Aljasci.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Berlinu, nakon videokonferencije s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Merz je rekao da se važne odluke mogu donijeti na samitu na Aljasci u petak.

"Mi, Evropljani, stoga činimo sve što je u našoj moći da postavimo kurs za ovaj sastanak u pravom smjeru. Želimo da predsjednik Donald Trump uspije u petak u Anchorageu", rekao je Merz, misleći na predstojeći samit u najvećem gradu Aljaske.

"Osnovne evropske i ukrajinske sigurnosne interese moramo zaštititi na Aljasci. To je bila poruka koju smo mi kao Evropljani danas prenijeli američkom predsjedniku Trumpu i mogu reći da smo se snažno složili i u našoj procjeni trenutne situacije i u ostvarivom cilju za sljedeći petak", rekao je Merz.

Rekao je i da su evropski lideri već iznijeli svoja očekivanja od sastanka prošlog vikenda, a njihove glavne diplomate su detaljno razgovarale o ovim tačkama s američkom stranom u proteklih nekoliko dana.