Merz poručio da evropski i ukrajinski interesi moraju biti zaštićeni na samitu na Aljasci
Nakon videokonferencije s Trumpom, Merz izjavio da priznavanje ruske okupacije u Ukrajini nije predmet rasprave.
Njemački kancelar Friedrich Merz naglasio je u srijedu da evropski i ukrajinski interesi moraju biti zaštićeni na predstojećem samitu.
13 August 2025

Njemački kancelar Friedrich Merz naglasio je u srijedu da evropski i ukrajinski interesi moraju biti zaštićeni na predstojećem samitu između predsjednika SAD-a i Rusije na Aljasci.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Berlinu, nakon videokonferencije s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Merz je rekao da se važne odluke mogu donijeti na samitu na Aljasci u petak.

"Mi, Evropljani, stoga činimo sve što je u našoj moći da postavimo kurs za ovaj sastanak u pravom smjeru. Želimo da predsjednik Donald Trump uspije u petak u Anchorageu", rekao je Merz, misleći na predstojeći samit u najvećem gradu Aljaske.

"Osnovne evropske i ukrajinske sigurnosne interese moramo zaštititi na Aljasci. To je bila poruka koju smo mi kao Evropljani danas prenijeli američkom predsjedniku Trumpu i mogu reći da smo se snažno složili i u našoj procjeni trenutne situacije i u ostvarivom cilju za sljedeći petak", rekao je Merz.

Rekao je i da su evropski lideri već iznijeli svoja očekivanja od sastanka prošlog vikenda, a njihove glavne diplomate su detaljno razgovarale o ovim tačkama s američkom stranom u proteklih nekoliko dana.

"Američki predsjednik zna da kada Sjedinjene Države rade na miru u Ukrajini koji štiti evropske i ukrajinske interese, onda se može osloniti na našu punu podršku i računati na nju", rekao je Merz i iznio pet glavnih tačaka koje predstavljaju njihova očekivanja za predstojeće razgovore između SAD-a i Rusije.

"Jasno smo stavili do znanja da Ukrajina mora biti za pregovaračkim stolom čim se održe sljedeći sastanci. Želimo da se pregovori vode ispravnim redoslijedom. Prekid vatre mora biti početna tačka. Ključni elementi bi se zatim trebali dogovoriti u okvirnom sporazumu", rekao je kancelar.

"Treće, Ukrajina je spremna pregovarati o teritorijalnim pitanjima, ali takozvana linija kontakta mora biti početna tačka. A pravno priznanje ruske okupacije u Ukrajini nije predmet rasprave. Princip da se granice ne smiju mijenjati silom mora se i dalje primjenjivati", naglasio je Merz.

"Četvrto, pregovori moraju uključivati snažne sigurnosne garancije za Kijev. Ukrajinske oružane snage moraju biti sposobne efikasno braniti suverenitet svoje zemlje, a također moraju moći računati na zapadnu pomoć dugoročno. Peto, pregovori moraju biti dio zajedničke transatlantske strategije; samo tada će na kraju imati najveće šanse za uspjeh."

