“Evropa i Amerika zajedno su na putu da preokrenu tokove u proizvodnji naoružanja kao odgovor na rastuće globalne vojne prijetnje”, izjavio je u srijedu generalni sekretar NATO-a Mark Rutte.

Govoreći na konferenciji za novinare u Berlinu, Rutte je upozorio na eskalaciju prijetnji od svjetskih sila, rekavši da Rusija i Kina šire svoje vojske i sposobnosti velikom brzinom i vještinom, uz malo transparentnosti.

Tvrdio je da Rusija planira rasporediti najmanje 1.500 tenkova, 3.000 oklopnih vozila i stotine Iskander raketa ove godine, dok Kina već posjeduje najveću mornaricu na svijetu i neke od najvećih odbrambenih kompanija.

"Njihove odbrambene industrije proizvode oružje i vojnu opremu nevjerovatnom brzinom, ne samo da bi ih pokazale na velikim paradama u Moskvi i Pekingu, nego da bi osigurale sfere utjecaja, projicirale moć i potkopale međunarodni poredak zasnovan na pravilima", dodao je.

Rutte je naglasio važnost finansijskih i industrijskih obaveza, rekavši kako je Njemačka već najavila da planira investirati skoro 153 milijarde eura u odbranu do 2029. godine.

Govoreći o ulozi njemačke odbrambene kompanije Rheinmetall, rekao je: "Ova tvornica sama planira proizvoditi 350.000 artiljerijskih granata godišnje."

Međutim, upozorio je da novac sam po sebi nije dovoljan.