“Evropa i Amerika zajedno su na putu da preokrenu tokove u proizvodnji naoružanja kao odgovor na rastuće globalne vojne prijetnje”, izjavio je u srijedu generalni sekretar NATO-a Mark Rutte.
Govoreći na konferenciji za novinare u Berlinu, Rutte je upozorio na eskalaciju prijetnji od svjetskih sila, rekavši da Rusija i Kina šire svoje vojske i sposobnosti velikom brzinom i vještinom, uz malo transparentnosti.
Tvrdio je da Rusija planira rasporediti najmanje 1.500 tenkova, 3.000 oklopnih vozila i stotine Iskander raketa ove godine, dok Kina već posjeduje najveću mornaricu na svijetu i neke od najvećih odbrambenih kompanija.
"Njihove odbrambene industrije proizvode oružje i vojnu opremu nevjerovatnom brzinom, ne samo da bi ih pokazale na velikim paradama u Moskvi i Pekingu, nego da bi osigurale sfere utjecaja, projicirale moć i potkopale međunarodni poredak zasnovan na pravilima", dodao je.
Rutte je naglasio važnost finansijskih i industrijskih obaveza, rekavši kako je Njemačka već najavila da planira investirati skoro 153 milijarde eura u odbranu do 2029. godine.
Govoreći o ulozi njemačke odbrambene kompanije Rheinmetall, rekao je: "Ova tvornica sama planira proizvoditi 350.000 artiljerijskih granata godišnje."
Međutim, upozorio je da novac sam po sebi nije dovoljan.
"Naravno, mi ne ratujemo sa spiskom. Ratujemo s dobro opremljenim i obučenim trupama kojima trebaju brodovi, avioni, tenkovi, dronovi, municija i još mnogo toga, a to je ono što naše odbrambene industrije širom NATO-a moraju proizvoditi i isporučivati brže nego ikad", rekao je šef NATO-a.
Rutte je također pozvao na povećanje proizvodnje naprednijih sistema.
"Sada trebamo povećati proizvodnju složenijih kapaciteta poput tenkova, sistema protivzračne odbrane i raketa", rekao je Rutte i dodao:
"Moramo hitno smanjiti naše zavisnosti, posebno kada je riječ o ključnim sirovinama koje nabavljamo izdaleka."
Osim toga, povezao je odbranu s ekonomskim rastom.
"Povećana proizvodnja naoružanja je pokretač ekonomskog rasta. Hvala vam puno. I još jednom, čestitam na ovom važnom otvaranju", rekao je Rutte.