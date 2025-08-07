Tehnički kvar primorao je kompaniju United Airlines da u srijedu navečer prizemlji sve letove, izvijestio je ABC News.
Iako je kvar otklonjen, poremećaj je doveo do kašnjenja više od 1.000 letova i otkazivanja više od 40, prema podacima FlightAwarea.
United je naveo da je problem nastao zbog kvara u računarskom sistemu za izračun težine i ravnoteže aviona.
"Zbog tehničkog problema, zaustavljamo Unitedove glavne letove na aerodromima polaska", navodi se u saopćenju kompanije.
"Očekujemo dodatna kašnjenja večeras dok budemo rješavali ovaj problem. Sigurnost nam je prioritet i sarađivat ćemo s putnicima kako bismo ih doveli do njihovih odredišta", navodi se dalje u saopćenju.
United Airlines je saopćio da je kvar počeo ubrzo nakon 18 sati po istočnom vremenu, te da je otklonjen u roku od nekoliko sati.
Kompanija je navela da putnicima pogođenim kašnjenjima obezbjeđuje obroke i hotelski smještaj.
Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA) saopćila je da je upoznata s time da je United Airlines imao "tehnički problem koji je poremetio njihovo poslovanje".
Američki sekretar za saobraćaj Sean Duffy rekao je da je problem bio izoliran na Unitedov sistem i da nije povezan sa širom infrastrukturom kontrole zračnog saobraćaja.
United je također potvrdio za ABC News da kvar nije posljedica cyber napada.
Kompanija je navela da obustava letova nije utjecala na letove United Expressa, te da su avioni koji su već bili u zraku nastavili putovanje prema planu.
FAA je objavila da je United zatražio obustavu letova na nekoliko velikih čvorišta, uključujući Newark, San Francisco, Chicago, Denver i Houston.