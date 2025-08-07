Tehnički kvar primorao je kompaniju United Airlines da u srijedu navečer prizemlji sve letove, izvijestio je ABC News.

Iako je kvar otklonjen, poremećaj je doveo do kašnjenja više od 1.000 letova i otkazivanja više od 40, prema podacima FlightAwarea.

United je naveo da je problem nastao zbog kvara u računarskom sistemu za izračun težine i ravnoteže aviona.

"Zbog tehničkog problema, zaustavljamo Unitedove glavne letove na aerodromima polaska", navodi se u saopćenju kompanije.

"Očekujemo dodatna kašnjenja večeras dok budemo rješavali ovaj problem. Sigurnost nam je prioritet i sarađivat ćemo s putnicima kako bismo ih doveli do njihovih odredišta", navodi se dalje u saopćenju.

United Airlines je saopćio da je kvar počeo ubrzo nakon 18 sati po istočnom vremenu, te da je otklonjen u roku od nekoliko sati.