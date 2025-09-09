RAT PROTIV GAZE
1 minuta čitanja
Izrael naredio evakuaciju kompletnog grada Gaze uoči velikog kopnenog napada
Izraelska vojska je odlučna da eliminiše Hamas i djelovat će na području grada Gaze velikom silom, poručeno iz izraelske vojske.
Izrael naredio evakuaciju kompletnog grada Gaze uoči velikog kopnenog napada
„Ostajanje u tom području je izuzetno opasno“, dodao je portparol. / Reuters
9 Septembar 2025

Izraelska vojska izdala je u utorak ujutro novo naređenje o evakuaciji za sve stanovnike.

„Izraelska vojska je odlučna da eliminiše Hamas i djelovat će na području grada Gaze velikom silom, kao što je djelovala i u drugim dijelovima Pojasa Gaze“, izjavio je vojni portparol Avichay Adraee na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Preporučeno

Pozvao je stanovnike da „odmah napuste područje putem Al-Rashid ulice prema humanitarnoj zoni u Al-Mawasiju.“

„Ostajanje u tom području je izuzetno opasno“, dodao je portparol.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us