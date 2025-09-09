9 Septembar 2025
Izraelska vojska izdala je u utorak ujutro novo naređenje o evakuaciji za sve stanovnike.
„Izraelska vojska je odlučna da eliminiše Hamas i djelovat će na području grada Gaze velikom silom, kao što je djelovala i u drugim dijelovima Pojasa Gaze“, izjavio je vojni portparol Avichay Adraee na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
Preporučeno
Pozvao je stanovnike da „odmah napuste područje putem Al-Rashid ulice prema humanitarnoj zoni u Al-Mawasiju.“
„Ostajanje u tom području je izuzetno opasno“, dodao je portparol.