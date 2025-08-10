Richard Grenell, specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, izjavio je da će Washington pristupiti pitanju Kosova korak po korak, dodavši kako je prioritet ekonomski razvoj u odnosu na međusobno priznavanje između Kosova i Srbije.

"Mislim da ćemo ići korak po korak. Naravno, u potpunosti smo angažovani u ovim pitanjima, ali kao što sam rekao, radimo na ekonomskom razvoju širom svijeta. To je fokus", rekao je Grenell, u untervjuu za TV "Klan Kosova".

Na pitanje da li ima planove da se vrati starim temama poput korekcije granica, Grenell je rekao: „Nema povratka ni na šta. Planovi su oduvijek bili ekonomski.“

"Uvijek smo se fokusirali na ekonomski razvoj kao pokretač rješavanja problema i nastavit ćemo to činiti", rekao je.