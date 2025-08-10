Richard Grenell, specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, izjavio je da će Washington pristupiti pitanju Kosova korak po korak, dodavši kako je prioritet ekonomski razvoj u odnosu na međusobno priznavanje između Kosova i Srbije.
"Mislim da ćemo ići korak po korak. Naravno, u potpunosti smo angažovani u ovim pitanjima, ali kao što sam rekao, radimo na ekonomskom razvoju širom svijeta. To je fokus", rekao je Grenell, u untervjuu za TV "Klan Kosova".
Na pitanje da li ima planove da se vrati starim temama poput korekcije granica, Grenell je rekao: „Nema povratka ni na šta. Planovi su oduvijek bili ekonomski.“
"Uvijek smo se fokusirali na ekonomski razvoj kao pokretač rješavanja problema i nastavit ćemo to činiti", rekao je.
Grenell je istakao da su građani Kosova "izvanredni partneri" SAD-a i osvrnuo se na očekivanja od kosovskih vlasti: "Potrebna nam je vlada koja želi investirati, a ne samo baviti se politikom."
Napomenuo je da je prisustvo NATO-a na Kosovu i dalje neophodno radi sigurnosti i tekućih neprijateljstava.
Dodao je da ekonomski razvoj i stvaranje radnih mjesta, a ne politički dijalozi o međusobnom priznavanju, trebaju biti primarni fokus za osiguranje buduće stabilnosti i prosperiteta Kosova.