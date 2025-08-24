RAT PROTIV GAZE
Hiljade ljudi demonstrirale širom Izraela tražeći sporazum o razmjeni talaca u Gazi
Demonstranti zahtijevaju da Netanyahuova vlada postigne sporazum o razmjeni s Hamasom.
Tel Aviv procjenjuje da je u Gazi ostalo 50 izraelskih talaca, od kojih je 20 živo. / AA
24 August 2025

Hiljade ljudi demonstriralo je sinoć u izraelskim gradovima zahtijevajući sporazum o razmjeni zarobljenika s Hamasom kako bi se osiguralo oslobađanje talaca iz Pojasa Gaze.

List "Yedioth Ahronoth" izvijestio je da su se hiljade okupile na Trgu talaca u centru Tel Aviva kako bi izvršile pritisak na vladu premijera Benjamina Netanyahua da postigne sporazum o razmjeni.

Članovi porodica zarobljenika pridružili su se glavnim demonstracijama u Tel Avivu i optužuju Netanyahua da je odgovoran za neuspjeh u oslobađanju talaca.

Slični protesti održani su i u drugim gradovima, uključujući Rishon LeZion u centralnom Izraelu i Haifu na sjeveru. Mediji su naveli da su demonstranti blokirali glavne puteve, uključujući dio autoputa 90 u blizini Kiryat Shmone koji povezuje sjever i jug.

U četvrtak je Netanyahu naložio pregovaračima da odmah započnu pregovore o oslobađanju talaca, istovremeno nastavljajući s njegovim planom za ponovnu okupaciju grada Gaze.

Tel Aviv procjenjuje da je u Gazi ostalo 50 izraelskih talaca, od kojih je 20 živo.

Više od 10.800 Palestinaca je zatočeno u izraelskim zatvorima, gdje su žrtve mučenja, gladi i medicinskog zanemarivanja, što je odnijelo mnogo života, prema podacima grupa za ljudska prava.

Izrael je ubio više od 62.600 Palestinaca u brutalnom napadu u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud je izdao naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.

