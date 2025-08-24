Hiljade ljudi demonstriralo je sinoć u izraelskim gradovima zahtijevajući sporazum o razmjeni zarobljenika s Hamasom kako bi se osiguralo oslobađanje talaca iz Pojasa Gaze.

List "Yedioth Ahronoth" izvijestio je da su se hiljade okupile na Trgu talaca u centru Tel Aviva kako bi izvršile pritisak na vladu premijera Benjamina Netanyahua da postigne sporazum o razmjeni.

Članovi porodica zarobljenika pridružili su se glavnim demonstracijama u Tel Avivu i optužuju Netanyahua da je odgovoran za neuspjeh u oslobađanju talaca.

Slični protesti održani su i u drugim gradovima, uključujući Rishon LeZion u centralnom Izraelu i Haifu na sjeveru. Mediji su naveli da su demonstranti blokirali glavne puteve, uključujući dio autoputa 90 u blizini Kiryat Shmone koji povezuje sjever i jug.

U četvrtak je Netanyahu naložio pregovaračima da odmah započnu pregovore o oslobađanju talaca, istovremeno nastavljajući s njegovim planom za ponovnu okupaciju grada Gaze.