Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian u srijedu je ismijavao ponudu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da pomogne Iranu u rješavanju krize s vodom.

Pezeshkian je na mreži X poručio da Izrael uskraćuje Palestincima pristup vodi i hrani i da mu se stoga apsolutno ne može vjerovati.

„Režim koji lišava ljude Gaze vode i hrane kaže da će priskrbiti vodu Iranu? To je FATAMORGANA, NIŠTA VIŠE“, rekao je.

Pezeshkian je također tokom sjednice Vlade u Teheranu rekao da „oni koji varaju izgledom lažno tvrde da saosjećaju s narodom Irana“.

“Pogledajte najprije tešku situaciju u Gazi i njihov bespomoćni narod – posebno djecu koja se bore s glađu, nedostatkom pitke vode i lijekova, zbog opsade koju nameće brutalni režim.”