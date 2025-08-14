RAT PROTIV GAZE
“Nama nudi pomoć, a blokira je Gazi”: Pezeshkian ismijao Netanyahuovu ponudu da pomogne Iranu
Izraelski premijer se obratio Irancima u videoporuci u utorak, obećavši da će Izrael pomoći u rješavanju ozbiljnog nedostatka vode u Iranu kada ta zemlja bude „oslobođena“ od sadašnje vlasti. Iranski predsjednik je ismijao njegovu ponudu.
Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian govori tokom sastanka u Ilamu, Iran, 12. juna 2025. godine. / Reuters
14 August 2025

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian u srijedu je ismijavao ponudu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da pomogne Iranu u rješavanju krize s vodom.

Pezeshkian je na mreži X poručio da Izrael uskraćuje Palestincima pristup vodi i hrani i da mu se stoga apsolutno ne može vjerovati.

„Režim koji lišava ljude Gaze vode i hrane kaže da će priskrbiti vodu Iranu? To je FATAMORGANA, NIŠTA VIŠE“, rekao je.

Pezeshkian je također tokom sjednice Vlade u Teheranu rekao da „oni koji varaju izgledom lažno tvrde da saosjećaju s narodom Irana“.

“Pogledajte najprije tešku situaciju u Gazi i njihov bespomoćni narod – posebno djecu koja se bore s glađu, nedostatkom pitke vode i lijekova, zbog opsade koju nameće brutalni režim.”

U junu je Izrael izveo talase zračnih napada na Iran, ubivši gotovo 1.100 ljudi, uključujući mnoge vojne komandante. U uzvratnim iranskim napadima poginulo je 28 ljudi u Izraelu.

U nedjelju je Pezeshkian rekao grupi zvaničnika: „Nemamo vode - ni pod nogama, ni iza naših brana. Pa, recite mi, šta da radimo? Neka mi neko dođe i objasni šta ja to treba da učinim.“

Istakao je da su „u ozbiljnoj i nezamislivoj krizi“ i dodao da je njegova administracija u kontaktu sa stručnjacima koji pokušavaju pronaći rješenje za ovaj problem.

Stručnjaci kažu da su godine suše i lošeg upravljanja vodom dovele do ove krize.

