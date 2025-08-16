Palestinac Hasan Abu Seble (75) iz grada Gaze pati od teške pothranjenosti uslijed kontinuirane izraelske blokade i sa porodicom živi u šatoru s ograničenim resursima.

Abu Sebleova tjelesna težina smanjila se sa 70 na 40 kilograma zbog nedostatka pristupa dovoljnoj količini hrane, a gotovo je potpuno izgubio sposobnost hodanja.

Fotografije prikazuju njegove teške životne uslove u gradu Gazi.

Izrael je od oktobra 2023. ubio gotovo 61.900 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja razorila je enklavu i dovela je na rub gladi.