Palestinac Hasan Abu Seble (75) iz grada Gaze pati od teške pothranjenosti uslijed kontinuirane izraelske blokade i sa porodicom živi u šatoru s ograničenim resursima.
Abu Sebleova tjelesna težina smanjila se sa 70 na 40 kilograma zbog nedostatka pristupa dovoljnoj količini hrane, a gotovo je potpuno izgubio sposobnost hodanja.
Fotografije prikazuju njegove teške životne uslove u gradu Gazi.
Izrael je od oktobra 2023. ubio gotovo 61.900 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja razorila je enklavu i dovela je na rub gladi.
Međunarodni krivični sud izdao je u novembru prošle godine naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.