Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice (UNRWA) upozorila je u subotu da se najmanje milion žena i djevojaka u Pojasu Gaze suočava s masovnom glađu zbog višemjesečne izraelske blokade i razorne vojne kampanje nad enklavom.

“Žene i djevojke u Gazi suočene su s masovnom glađu, nasiljem i zlostavljanjem”, navodi UNRWA u objavi na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

“Prisiljene su pribjegavati sve opasnijim strategijama preživljavanja, poput izlaska u potragu za hranom i vodom, izložene ekstremnom riziku od smrti”, dodaje UN-ova agencija.

Agencija je pozvala na ukidanje blokade Gaze i masovnu isporuku humanitarne pomoći.

Gaza se suočava s jednom od najtežih humanitarnih kriza u svojoj historiji, pri čemu se glad dodatno pogoršava uslijed tekućeg sukoba.

Od 2. marta, Izrael je zatvorio sve granične prelaze u enklavu, blokirajući humanitarnu pomoć i gurajući Pojas Gaze prema glađu, uprkos hiljadama kamiona koji čekaju na granici. Dozvoljen je samo mali dio isporuka, što je daleko ispod potreba gladnog stanovništva.