RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
UN upozorava: Milion žena i djevojaka u Gazi suočeno s masovnom glađu
UNRWA: Žene u enklavi prisiljene na životno ugrožavajuće strategije preživljavanja zbog neumoljive izraelske blokade.
UN upozorava: Milion žena i djevojaka u Gazi suočeno s masovnom glađu
Agencija je pozvala na ukidanje blokade Gaze i masovnu isporuku humanitarne pomoći. / AA
16 August 2025

Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice (UNRWA) upozorila je u subotu da se najmanje milion žena i djevojaka u Pojasu Gaze suočava s masovnom glađu zbog višemjesečne izraelske blokade i razorne vojne kampanje nad enklavom.

“Žene i djevojke u Gazi suočene su s masovnom glađu, nasiljem i zlostavljanjem”, navodi UNRWA u objavi na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

“Prisiljene su pribjegavati sve opasnijim strategijama preživljavanja, poput izlaska u potragu za hranom i vodom, izložene ekstremnom riziku od smrti”, dodaje UN-ova agencija.

Agencija je pozvala na ukidanje blokade Gaze i masovnu isporuku humanitarne pomoći.

Gaza se suočava s jednom od najtežih humanitarnih kriza u svojoj historiji, pri čemu se glad dodatno pogoršava uslijed tekućeg sukoba.

Od 2. marta, Izrael je zatvorio sve granične prelaze u enklavu, blokirajući humanitarnu pomoć i gurajući Pojas Gaze prema glađu, uprkos hiljadama kamiona koji čekaju na granici. Dozvoljen je samo mali dio isporuka, što je daleko ispod potreba gladnog stanovništva.

Preporučeno

Početkom ovog mjeseca, Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija (WFP) upozorio je da je trećina od 2,4 miliona stanovnika Gaze nekoliko dana ostala bez hrane.

Izrael je od oktobra 2023. ubio skoro 61.900 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja devastirala je enklavu i dovela je na ivicu gladi.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava sa slučajem genocida pred Međunarodnim sudom pravde zbog svoje vojne akcije nad enklavom.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us