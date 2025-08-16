Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice (UNRWA) upozorila je u subotu da se najmanje milion žena i djevojaka u Pojasu Gaze suočava s masovnom glađu zbog višemjesečne izraelske blokade i razorne vojne kampanje nad enklavom.
“Žene i djevojke u Gazi suočene su s masovnom glađu, nasiljem i zlostavljanjem”, navodi UNRWA u objavi na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
“Prisiljene su pribjegavati sve opasnijim strategijama preživljavanja, poput izlaska u potragu za hranom i vodom, izložene ekstremnom riziku od smrti”, dodaje UN-ova agencija.
Agencija je pozvala na ukidanje blokade Gaze i masovnu isporuku humanitarne pomoći.
Gaza se suočava s jednom od najtežih humanitarnih kriza u svojoj historiji, pri čemu se glad dodatno pogoršava uslijed tekućeg sukoba.
Od 2. marta, Izrael je zatvorio sve granične prelaze u enklavu, blokirajući humanitarnu pomoć i gurajući Pojas Gaze prema glađu, uprkos hiljadama kamiona koji čekaju na granici. Dozvoljen je samo mali dio isporuka, što je daleko ispod potreba gladnog stanovništva.
Početkom ovog mjeseca, Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija (WFP) upozorio je da je trećina od 2,4 miliona stanovnika Gaze nekoliko dana ostala bez hrane.
Izrael je od oktobra 2023. ubio skoro 61.900 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja devastirala je enklavu i dovela je na ivicu gladi.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava sa slučajem genocida pred Međunarodnim sudom pravde zbog svoje vojne akcije nad enklavom.