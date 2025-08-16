Mahmoud Suhail al-Dabbeh, šesnaestogodišnje dijete iz Gaze koje je bolovalo od cerebralne paralize, preminuo je usljed neuhranjenosti izazvane izraelskom blokadom koja onemogućava dopremu humanitarne pomoći.
Nakon obdukcije u bolnici Al-Shifa u Gazi, šesnaestogodišnji dječak je sahranjen.
Humanitarne organizacije i lokalne vlasti upozoravaju da rastući broj djece u Gazi umire zbog nedostatka hrane i lijekova, dok izraelska blokada i dalje sprječava ulazak osnovnih potrepština.
Izrael je od oktobra 2023. ubio gotovo 61.900 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja razorila je enklavu i dovela je na rub gladi.
Međunarodni krivični sud izdao je u novembru prošle godine naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.