Mahmoud Suhail al-Dabbeh, šesnaestogodišnje dijete iz Gaze koje je bolovalo od cerebralne paralize, preminuo je usljed neuhranjenosti izazvane izraelskom blokadom koja onemogućava dopremu humanitarne pomoći.

Nakon obdukcije u bolnici Al-Shifa u Gazi, šesnaestogodišnji dječak je sahranjen.

Humanitarne organizacije i lokalne vlasti upozoravaju da rastući broj djece u Gazi umire zbog nedostatka hrane i lijekova, dok izraelska blokada i dalje sprječava ulazak osnovnih potrepština.