RAT PROTIV GAZE
Još jedno dijete umrlo od gladi u Gazi
Šesnaestogodišnji dječak iz Gaze bolovao je od cerebralne paralize.
Još jedno dijete umrlo od gladi u Gazi
Nakon obdukcije u bolnici Al-Shifa u Gazi, šesnaestogodišnji dječak je sahranjen. / AA
16 August 2025

Mahmoud Suhail al-Dabbeh, šesnaestogodišnje dijete iz Gaze koje je bolovalo od cerebralne paralize, preminuo je usljed neuhranjenosti izazvane izraelskom blokadom koja onemogućava dopremu humanitarne pomoći.

Nakon obdukcije u bolnici Al-Shifa u Gazi, šesnaestogodišnji dječak je sahranjen.

Humanitarne organizacije i lokalne vlasti upozoravaju da rastući broj djece u Gazi umire zbog nedostatka hrane i lijekova, dok izraelska blokada i dalje sprječava ulazak osnovnih potrepština.

Izrael je od oktobra 2023. ubio gotovo 61.900 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja razorila je enklavu i dovela je na rub gladi.

Međunarodni krivični sud izdao je u novembru prošle godine naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

