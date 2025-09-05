Kina je u petak odgovorila na takozvani ekonomski pritisak američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog krize u Ukrajini.
"Kina nije kreator niti strana u krizi. Čvrsto se protivimo korištenju Kine kao izgovora i čvrsto se protivimo činu nametanja takozvanog ekonomskog pritiska na Kinu", rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun na konferenciji u Pekingu.
"Stav Kine je objektivan i pravedan u vezi s krizom u Ukrajini", dodao je Guo.
Američki predsjednik Donald Trump pozvao je evropske lidere da prestanu kupovati rusku naftu kako bi izvršili pritisak na Moskvu da okonča rat protiv Ukrajine, prema riječima zvaničnika Bijele kuće.
Rekao je i da bi ekonomski pritisak trebao biti primijenjen na Kinu zbog, kako je kazao, finansiranja ruskih ratnih napora.