Kina je u petak odgovorila na takozvani ekonomski pritisak američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog krize u Ukrajini.

"Kina nije kreator niti strana u krizi. Čvrsto se protivimo korištenju Kine kao izgovora i čvrsto se protivimo činu nametanja takozvanog ekonomskog pritiska na Kinu", rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun na konferenciji u Pekingu.

"Stav Kine je objektivan i pravedan u vezi s krizom u Ukrajini", dodao je Guo.