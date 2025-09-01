Izraelski ratni avioni izveli su napade unutar kruga bolnice u centralnom Pojasu Gaze u udaru u ranim jutarnjim satima ponedjeljka, saopćio je Ured za medije u Gazi.

U saopćenju se navodi da su izraelski avioni granatirali šatore u kojima su bile smještene raseljene palestinske porodice unutar zidina bolnice Šehida Al-Akse, u blizini ambulantne klinike u Deir al-Balahu, što je rezultiralo povredama i materijalnom štetom.

"Bio je to 14. put da je bolnica bila meta izraelske vojske od početka genocidnog rata u Pojasu Gaze, što odražava jasnu odlučnost da se cilja zdravstvena infrastruktura i krše međunarodni zakoni koji zabranjuju napade na medicinske ustanove i civile", navodi se u saopćenju.

Medijski ured je osudio kontinuiranu agresiju na bolnice u Gazi i okrivio "izraelsku okupaciju, zajedno s američkom administracijom i državama saučesnicama, za ove sistematske zločine.