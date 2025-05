Goran Bubić, advokat predsjednika Republike Srpske (RS) Milorada Dodika, pred Sudom Bosne i Hercegovine prvostepeno osuđenog na godinu zatvora, potvrdio je da je presuda dostavljena u srijedu ujutro te najavio da će uputiti žalbu.

“Žalba nema nikakve veze sa predsjednikom. On je rekao da ga to više ne interesuje, ali on nije opozvao punomoć. To je teška nezakonitost, ne možemo to ostaviti u pravnom životu. Rok za žalbu je 15 dana, i može se produžiti još 15 dana na zahtjev stranke”, rekao je Bubić, prenosi RTRS.

Politička kriza u BiH uslijedila je nakon što je Sud BiH krajem februara nepravomoćno osudio predsjednika bh. entiteta RS Milorada Dodika na godinu zatvora i šest godina zabrane vršenja dužnosti predsjednika RS-a, zbog "nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH".

Tužilaštvo BiH je izdalo nalog za privođenje Dodika, kao i premijera RS-a Radovana Viškovića i Nenada Stevandića, čelnika entitetske skupštine.

Osumnjičeni su za krivično djelo "napad na ustavni poredak" nakon što je Narodna skupština RS-a usvojila, a Dodik potpisao ukaz o objavi u Službenom glasniku zakona kojima se zabranjuje djelovanje državnih pravosudnih i sigurnosnih institucija u tom bh. entitetu.