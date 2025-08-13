U Srbiji je trenutno 13 aktivnih požara na otvorenom prostoru dok je u posljednja 24 sata lokalizovano više od 180.

Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Miloš Milenković izjavio je da je većina požara lokalizovana brzom reakcijom nadležnih službi.

"Najveći broj požara na otvorenom bio je na teritoriji Borskog upravnog okruga. Tokom jučerašnjeg dana najveći intenzitet angažovanja imali smo na teritoriji opštine Kladovo. U poslednja 24 sata evidentiran je 181 požar, ali su brzom i efikasnom intervencijom svi lokalizovani i nastaviće se sa akcijom gašenja požara kako bi se ubrzo i likvidirali", rekao je Milenković, prenosi portal RTS-a.

Prema njegovim riječima, najteža situacija u utorak bila je kod Kladova, gdje je vatra zahvatila više od 100 hektara trave i niskog rastinja, ali je požar lokalizovan. Naveo je da su sve snage MUP-a i Sektora za vanredne situacije raspoložive i nalaze se na terenu kako bi pravovremeno reagovale gdje god bude postojala potreba.