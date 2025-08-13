U Srbiji je trenutno 13 aktivnih požara na otvorenom prostoru dok je u posljednja 24 sata lokalizovano više od 180.
Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Miloš Milenković izjavio je da je većina požara lokalizovana brzom reakcijom nadležnih službi.
"Najveći broj požara na otvorenom bio je na teritoriji Borskog upravnog okruga. Tokom jučerašnjeg dana najveći intenzitet angažovanja imali smo na teritoriji opštine Kladovo. U poslednja 24 sata evidentiran je 181 požar, ali su brzom i efikasnom intervencijom svi lokalizovani i nastaviće se sa akcijom gašenja požara kako bi se ubrzo i likvidirali", rekao je Milenković, prenosi portal RTS-a.
Prema njegovim riječima, najteža situacija u utorak bila je kod Kladova, gdje je vatra zahvatila više od 100 hektara trave i niskog rastinja, ali je požar lokalizovan. Naveo je da su sve snage MUP-a i Sektora za vanredne situacije raspoložive i nalaze se na terenu kako bi pravovremeno reagovale gdje god bude postojala potreba.
Podsjetio je da postoje kazne za pravna i fizička lica za izazivanje požara.
"Kada govorimo o otvorenom prostoru, zaprećeno je od 300.000 do milion dinara za pravna lica koja ne poštuju odredbe zakona, odnosno spaljuju useve, biljne ostatke i smeće, a takođe je zabranjeno i za fizička lica korišćenje otvorenog plamena u šumi, kao i 200 metara od ruba šume za šta su predviđene kazne od 10.000 do 50.000 dinara za fizička lica, a takođe 10.000 dinara je kazna i za fizička lica ukoliko spaljuju useve, biljne ostatke i smeće na otvorenom prostoru", rekao je Milenković.
Govoreći o kolegama koji je zajedno sa helikopterskom jedinicom u Crnoj Gori pomažu u gašenju požara, Milenković je dodao da imaju veliki intenzitet angažovanja i da su u utorak imali 71 nalet na više lokacija u širem području Podgorice.
"Po nalogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, na osnovu sporazuma o zaštiti i spasavanju između Crne Gore i Srbije, od ponedeljka se u Crnoj Gori nalazi šest pripadnika helikopterske jedinice i jedan pripadnik sektora za vanredne situacije sa helikopterom. Prema informacijama koje dobijamo, izuzetno je značajna njihova uloga u gašenju požara na otvorenom prostoru i pomoći lokalnim vlastima, tako da će i danas nastaviti sa angažovanjem po odluci lokalnih vlasti gde god bude bilo potrebe za tim", rekao je Milenković.