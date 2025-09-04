RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
Rubio: SAD upozorio da će priznavanje Palestine "napraviti velike probleme"
Državni sekretar Marco Rubio kaže da su SAD rekle zemljama koje razmatraju priznavanje Palestine da bi takav potez "stvorio velike probleme".
Rubio: SAD upozorio da će priznavanje Palestine "napraviti velike probleme"
Državni sekretar Marco Rubio kaže da su SAD rekle zemljama koje razmatraju priznavanje Palestine da bi takav potez "stvorio velike probleme". / Reuters
4 Septembar 2025

Američki državni sekretar Marco Rubio u četvrtak je okrivio zemlje koje su priznale Palestinu, rekavši da će taj potez "stvoriti velike probleme", dok Izrael napreduje s planovima za aneksiju okupirane Zapadne obale.

Na pitanje o potezima članova izraelske vlade prema aneksiji okupirane Zapadne obale, Rubio je na zajedničkoj konferenciji za novinare s ekvadorskom ministricom vanjskih poslova Gabrielom Sommerfeld u Quitu, glavnom gradu Ekvadora, rekao da su SAD upozorile partnere da će priznanje palestinske države "stvoriti velike probleme".

"Predvidjeli smo da će se to dogoditi. Upozorili smo sve da će se to dogoditi. Ipak, neki od ovih ljudi su odlučili da žele krenuti naprijed s nečim iluzornim", rekao je, tvrdeći da je priznanje Palestine od strane Francuske i drugih zemalja natjeralo Hamas da odustane od pregovora i postavi svoje zahtjeve.

"Ono što vidite sa Zapadnom obalom i aneksijom, to nije konačna stvar. To je nešto o čemu se raspravlja među nekim elementima izraelske politike. Danas neću iznositi mišljenje o tome", dodao je.

Preporučeno

Rubiove izjave uslijedile su nekoliko dana nakon što je izraelski ministar finansija Bezalel Smotrich izjavio da Izrael planira anektirati 82 posto okupirane Zapadne obale kako bi spriječio uspostavljanje palestinske države.

Međunarodna zajednica smatra sva izraelska naselja na okupiranoj Zapadnoj obali ilegalnim prema međunarodnom pravu, a UN je više puta upozorio da širenje naselja ugrožava održivost rješenja o dvije države.

Međunarodni sud pravde je prošlog jula proglasio izraelsku okupaciju palestinske teritorije ilegalnom.

Zahtijevao je evakuaciju svih naselja na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us