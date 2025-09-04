Američki državni sekretar Marco Rubio u četvrtak je okrivio zemlje koje su priznale Palestinu, rekavši da će taj potez "stvoriti velike probleme", dok Izrael napreduje s planovima za aneksiju okupirane Zapadne obale.

Na pitanje o potezima članova izraelske vlade prema aneksiji okupirane Zapadne obale, Rubio je na zajedničkoj konferenciji za novinare s ekvadorskom ministricom vanjskih poslova Gabrielom Sommerfeld u Quitu, glavnom gradu Ekvadora, rekao da su SAD upozorile partnere da će priznanje palestinske države "stvoriti velike probleme".

"Predvidjeli smo da će se to dogoditi. Upozorili smo sve da će se to dogoditi. Ipak, neki od ovih ljudi su odlučili da žele krenuti naprijed s nečim iluzornim", rekao je, tvrdeći da je priznanje Palestine od strane Francuske i drugih zemalja natjeralo Hamas da odustane od pregovora i postavi svoje zahtjeve.

"Ono što vidite sa Zapadnom obalom i aneksijom, to nije konačna stvar. To je nešto o čemu se raspravlja među nekim elementima izraelske politike. Danas neću iznositi mišljenje o tome", dodao je.