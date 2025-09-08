Dobitnici nagrada Oscar, BAFTA, Emmy i Cannes su među više od 1.300 imena u filmskoj industriji koji su u ponedjeljak objavili obećanje da odbijaju sarađivati ​​s izraelskim filmskim institucijama umiješanim u genocid i aparthejd protiv palestinskog naroda.

U izjavi, koju su potpisali filmski stvaraoci, glumci, radnici filmske industrije i institucija, navodi se da prepoznaju moć filma da oblikuje percepcije i obećavaju da neće sarađivati ​​s izraelskim filmskim institucijama.

"U ovom hitnom trenutku krize, gdje mnoge naše vlade omogućavaju pokolj u Gazi, moramo učiniti sve što možemo da se pozabavimo saučesništvom u tom neumoljivom užasu", navodi se u izjavi.

Podsjećajući na presudu Međunarodnog suda pravde (ICJ) da postoji vjerovatan rizik od genocida u Gazi, u izjavi se navodi da je sloboda za sve ljude duboka moralna dužnost koju niko od nas ne može ignorisati.

"Odgovaramo na poziv palestinskih filmskih stvaralaca, koji su pozvali međunarodnu filmsku industriju da odbije šutnju, rasizam i dehumanizaciju, kao i da učini sve što je ljudski moguće da okonča saučesništvo u njihovom ugnjetavanju", rekli su.