Vučić je tijekom večeri posjetio prostorije vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u beogadskoj općini Palilula, na kojima su u ponedjejak tijekom prosvjeda polomljena stakla i rekao kako je to "pokazatelj s kavim siledžijama i nasilnicama" država ima posla. Dodao je da prosvjednici "nemaju što ponuditi narodu osim nasilništva, siledžijstva, razbijanja".

Protuvladni prosvjedi održani su i u ponedjeljak navečer diljem Srbije, dok svjetski mediji ocjenjuju da je Vučić usvojio “strategiju straha”, tako što je izveo huligane i privatne zaštitare na ulice suprotstavljajući ih prosvjednicima.

Francuski Le Monde uspoređuje situaciju u Srbiji s događajima u Kijevu 2013.-2014., kada su huligani i policajci u civilu korišteni da izazovu nasilje.

Prema navodima lista, od utorka prošlog tjedna su u više gradova izbili sukobi između pristaša vlasti i demonstranata.

Maskirani napadači demolirali su prostorije Srpske napredne stranke u nekoliko gradova, dok su na društvenim mrežama objavljeni snimci nasilnih uhićenja, a vlasti optužuju oporbu da pokušava “uništiti Srbiju” i izazvati “građanski rat”, citiraju beogradski mediji francuski list.

Le Monde podsjeća da prosvjedi u Srbiji traju već devet mjeseci, nakon što je u studenom prošle godine u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru poginulo 16 ljudi, što je u javnosti protumačeno kao posljedica raširene korupcije.

Prosvjede je ustrajno vodio studentski pokret koji sad od Vučića traži raspisivanje prijevremenih izbora, dovodeći ga u situaciju da se suoči s padom potpore i u doskora odanom biračkom korpusu.

List navodi i da Vučić optužuje “inozemne službe” za pokušaj “obojene revolucije” i oslanja se na pasivnost europskih prijestolnica.

Britanski Financial Times (FT) piše da se poslije desetljeća na vlasti, veterani autoritarnih režima neizbježno suočavaju s pitanjem hoće li pojačati represiju, učvrstiti svoj krug kapitalističkih prijatelja i istisnuti ostatke neovisnih medija ili će se prikloniti oporbenim pozivima na reforme, a da je upravo pred tim izborom sada i Aleksandar Vučić, piše FT.