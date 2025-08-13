Vatrogasci i stanovništvo širom regije vode tešku borbu s požarima koji su proteklih dana zahvatili područje ovih zemalja. Najdramatičnija situacija je u Crnoj Gori, gdje je jedan vojnik izgubio život, a drugi je teško povrijeđen u akciji gašenja vatre.

Pričinjena je značajna materijalna šteta građanima i zajednicama, zbog čega su pomoć u gašenju požara poslale i susjedne zemlje Srbija i Hrvatska, a u srijedu i Bosna i Hercegovina.

Uprkos pomoći zemalja iz regije i Evrope, požari i dalje prijete naseljenim mjestima i prirodnim područjima.

Iako je u Crnoj Gori najteža situacija, s požarima se bore i susjedne zemlje.

Srbija se suočava s čak 181 požarom u posljednja 24 sata, dok je na istoku zemlje izgorjelo više od 100 hektara trave i niskog rastinja.