Zemlje regije danima vode bitku s požarima: Crna Gora najteže pogođena
Zbog visokih temperatura, izražene suše i jakog vjetra, i dalje postoji opasnost od izbijanja novih požara.
Najteža situacija je u Crnoj Gori. / AA
13 August 2025

Vatrogasci i stanovništvo širom regije vode tešku borbu s požarima koji su proteklih dana zahvatili područje ovih zemalja. Najdramatičnija situacija je u Crnoj Gori, gdje je jedan vojnik izgubio život, a drugi je teško povrijeđen u akciji gašenja vatre.

Pričinjena je značajna materijalna šteta građanima i zajednicama, zbog čega su pomoć u gašenju požara poslale i susjedne zemlje Srbija i Hrvatska, a u srijedu i Bosna i Hercegovina.

Uprkos pomoći zemalja iz regije i Evrope, požari i dalje prijete naseljenim mjestima i prirodnim područjima.

Iako je u Crnoj Gori najteža situacija, s požarima se bore i susjedne zemlje.

Srbija se suočava s čak 181 požarom u posljednja 24 sata, dok je na istoku zemlje izgorjelo više od 100 hektara trave i niskog rastinja.

U Hrvatskoj su vatrogasci zabilježili 140 intervencija, a procjenjuje se da je opožareno 40,8 hektara rastinja.

Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene čine ljeta u Sredozemlju sve toplijim i suhim, produžujući i intenzivirajući sezonu šumskih požara.

Zbog visokih temperatura, suše i vjetra, opasnost od novih požara i dalje ostaje prilično velika.

