Još šest Palestinaca, uključujući dijete, umrlo je od gladi u Pojasu Gaze u posljednja 24 sata, objavilo je Ministarstvo zdravstva u Gazi.

Navedeno je da je od 7. oktobra 2023. godine u Gazi od posljedica gladi umrlo 367 osoba, uključujući 131 dijete.

Od kada je Integrisana fazna klasifikacija sigurnosti hrane (IPC), koju podržavaju Ujedinjene nacije (UN), 22. augusta proglasila glad u Gazi, 89 ljudi, uključujući 16 djece, umrlo je od gladi i pothranjenosti.

U najnovijem izvještaju koji je objavio IPC navodi se da je "od 15. augusta 2025. godine glad u gradu Gazi potvrđena dokazima na nivou 5, poznatom kao 'katastrofalni nivo'".

U izvještaju IPC-a se navodi da se "nakon 22 mjeseca brutalnog sukoba, više od pola miliona ljudi u Pojasu Gaze suočava s katastrofalnim uslovima koje karakteriziraju glad, siromaštvo i smrt".

Pod izraelskim napadima i čvrstom blokadom koja ograničava humanitarnu pomoć, u Pojasu Gaze vlada humanitarna katastrofa, s raširenom glađu i nedostatkom vode, lijekova, medicinskih i higijenskih potrepština.

Broj smrtnih slučajeva od gladi, posebno među djecom, u porastu je u Pojasu Gaze. Lokalni i međunarodni krugovi navode da Izrael koristi "glad i žeđ kao oružje".