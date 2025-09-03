Još šest Palestinaca, uključujući dijete, umrlo je od gladi u Pojasu Gaze u posljednja 24 sata, objavilo je Ministarstvo zdravstva u Gazi.
Navedeno je da je od 7. oktobra 2023. godine u Gazi od posljedica gladi umrlo 367 osoba, uključujući 131 dijete.
Od kada je Integrisana fazna klasifikacija sigurnosti hrane (IPC), koju podržavaju Ujedinjene nacije (UN), 22. augusta proglasila glad u Gazi, 89 ljudi, uključujući 16 djece, umrlo je od gladi i pothranjenosti.
U najnovijem izvještaju koji je objavio IPC navodi se da je "od 15. augusta 2025. godine glad u gradu Gazi potvrđena dokazima na nivou 5, poznatom kao 'katastrofalni nivo'".
U izvještaju IPC-a se navodi da se "nakon 22 mjeseca brutalnog sukoba, više od pola miliona ljudi u Pojasu Gaze suočava s katastrofalnim uslovima koje karakteriziraju glad, siromaštvo i smrt".
Pod izraelskim napadima i čvrstom blokadom koja ograničava humanitarnu pomoć, u Pojasu Gaze vlada humanitarna katastrofa, s raširenom glađu i nedostatkom vode, lijekova, medicinskih i higijenskih potrepština.
Broj smrtnih slučajeva od gladi, posebno među djecom, u porastu je u Pojasu Gaze. Lokalni i međunarodni krugovi navode da Izrael koristi "glad i žeđ kao oružje".
Izraelska vojska, koja je također uništila 88 posto Gaze uništavajući civilnu infrastrukturu, često cilja Palestince raseljene naredbama o deportaciji u područjima gdje su se sklonili.
Izvještava se da je broj ljudi raseljenih izraelskim napadima i naredbama o deportaciji u Gazi, s populacijom od približno 2,3 miliona, dostigao 2 miliona, a mnogi su raseljeni više puta.
Lišeni osnovnih potrepština, Palestinci se bore za preživljavanje u improvizovanim šatorima ili u prenatrpanim školama gdje nedostaju higijenske potrepštine, što je dovelo i do širenja zaraznih bolesti.
Izraelska vojska, u međuvremenu, provodi svakodnevne napade, bombardujući šatore i civilne lokacije gdje se sklone raseljeni.
Izrael je ubio više od 63.500 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.
U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.